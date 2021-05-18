Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt koronavirüse yakalandı. Kurt, sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kurt, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Değerli dostlarım bugün yaptırmış olduğum Covid testi pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyidir. Elhamdülillah lütfen maske mesafe ve temizliğe özen gösterelim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin inşallah. Dua eder, dua beklerim..."