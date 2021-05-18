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18 May 2021 - 20:39- Gündem G: 18 May 2021 - 20:49

AGD Kocaeli’den Filistin’e asker gitsin talebi

AGD Kocaeli tarafından bugün Filistin ile ilgili düzenlenen basın açıklamasına yoğun katılım olurken açıklamada üzerlerinde ‘İslam Birliği’ yazan temsili füzeler yer aldı. Yapılan açıklamada, “Başbakan Erbakan hocamızın öğrencileri olarak diyoruz ki bir an önce meclisten tezkere çıkartarak askerimiz Barış Gücü olarak Filistin’e gitsin” ifadelerine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocaeli şubesi çağrısıyla bugün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda Filistin’de meydana gelen olaylar nedeniyle basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı’nın yanı sıra Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, il yöneticileri ve ilçe yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yöneticileri, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

“BAŞKA HİÇBİR SES YOK”

Yoğun yağışa rağmen düzenlenen açıklamada üzerlerinde ‘İslam Birliği’ yazan temsili füzeler ile Filistin ve Türkiye bayrakları yer aldı. Açıklamayı okuyan AGD Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı şu ifadelere yer verdi; “İsrail Terör Örgütü tüm Dünya'nın gözlerine baka baka kadın, erkek, yaşlı, çocuk demeden katlediyor. 7 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına Filistinli direniş gruplarının karşılık vermesiyle Gazze'ye başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 61'i çocuk, 36'sı kadın 212 kişi hayatını kaybetti, en az 1400 Filistinli yaralandı. Asıl sorun şu ki; tüm dünyanın gözü önünde yapılan bu soykırımı bütün dünya görmezden geliyor. Birkaç ülkeden ve sizler gibi vicdanlı insanların kısık seslerinden başka hiçbir ses yok.

“GÖSTERMELİK LAFLAR EDERLER”

Biz bu ölüm sessizliğini iyi biliriz. Biz büyük devletiz, süper gücüz diye geçinen sözde devletleri, onların kokuşmuş topluluklarını, kan emici liderlerini iyi biliriz. Ve işte hala da görüyoruz ne Doğu Türkistan'da ne Filistin'de ne de bir başka coğrafyada Müslüman bir mazluma sahip çıkmadıklarını. Biz de bizi yönetenlerde gayet iyi biliyorlar ki; bu değişmeyecek. Bunlar ancak daha önce pek çok örnekte olduğu gibi iş işten geçip olan olduktan, ölen öldükten sonra meydana çıkıp göstermelik laflar ederler. Vakti zamanında Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi mazluma ulaşan eli kesmek, zalimi korumak için barış sağlamaya çalışırlar.

“BIÇAK KEMİĞE DAYANALI ÇOK OLUYOR”

Türkiye, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi hiçbir zaman mazlumun yanında yer almamış oluşumların, adı var ama kendisi yok İslam İşbirliği Teşkilatı'nın karşısında yeni bir dünya nizamı için yeni birlikler kurmak zorundadır. Türkiye mazlumların hamisi bir ülke misyonu taşımaktadır. Hem bölgemizde huzuru sağlamanın hem dünya mazlumlarına kanat açabilmenin yolu İslam Birliği'nden geçmektedir. Bıçak kemiğe dayanalı çok oluyor. Biz kınamaktan, meydanlarda miting yapmaktan bıktık. Kudüs bizim kırmızı çizgimiz. Bu çizgi kanla çizilidir. Biz bu uğurda kan dökmeye de can vermeye de hazırız.

MECLİS’TEN TEZKERE TALEBİ

Gerekirse hiç düşünmeden can veririz fakat Başkenti Kudüs olan Mescid-i Aksa‘sız özgür olan bir Filistin bırakırız. Hangi dilde kınarsanız kınayın hangi dilde uyarırsanız uyarın Israil duymaz. Ne zaman ki silahlar konuşur, ne zaman ki Mehmetçik Israil'e yola çıkar o zaman İsrail'in dili çözülür. İsrail'in tek bildiği dil silahların dilidir. Bugün Kocaali’de, yarın dünyanın bir ucunda, nefes aldığınız her yerde hesap soracağız. Madem Filistin'i seviyoruz, madem İsrail'in zulümlerinin karşısındayız, madem bir şeyler yapmalıyız. O halde 1997'de meclis tezkeresi ile İsrail'e asker gönderen, Başbakan Erbakan hocamızın öğrencileri olarak diyoruz ki bir an önce meclisten tezkere çıkartarak askerimiz Barış Gücü olarak Filistin’e gitsin.

“SIRA İKTİDARDA”

Biz niçin İsrail'i koruyacağız ve bizler İsrail'i kimden korumaya çalışıyoruz? Mescidi Aksa'yı yıkıp, Süleyman Mabedini inşa etmeyi planlayan Israil'in, koruma kalkanı olan Kürecik Üssü kapatılsın, Biz diyoruz ki, Emperyalist ABD'nin Ortadoğu'da ne işi var, Irakta ve Suriye'de katliamlar yapan, Türkiye'de darbeleri yöneten ABD'nin İncirlik Üssü kapatılsın. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin ile devletlerarası yapabileceğimiz tüm anlaşmaları yapmak, işbirliğimizi artırmak zorundayız. Bugün farklılıklarımızı bir kenara bırakalım, bütün siyasi partiler bir araya gelsin ve bir Kudüs İttifakı oluşturulsun. Türkiye halkı üzerine düşeni yapmıştır, sıra iktidardadır.”

# İzmit, Kocaeli

18 May 2021 - 20:39 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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