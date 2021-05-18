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18 May 2021 - 22:14- Spor G: 18 May 2021 - 22:16

Biz bu Yalova’yı ELERİZ!

Erdem ÖVÜÇ
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Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Kağıtspor ile Semt 77 Yalovaspor, Yalova’da karşı karşıya geldi. Kağıtspor bu maçı 64-59 kaybetse de rakibini kalan 2 maçta da devirebileceğini ortaya koydu.  

İKİNCİ MAÇ YARIN

Zorlu maçın başından sonuna kadar çekişmenin eksik olmadığı mücadeleyi son çeyrekte daha az hata yapan Yalova ekibi 64-59 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Bu maçın rövanşı yarın (Cuma) Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak. Kağıtspor’un seriyi sürdürmesi için maçı kazanması gerekiyor.

İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİK

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle geçti. Yalova’da Jones son bölümlerde etkili oldu ve ev sahibi ekip ilk 10 dakikayı 17-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Kağıtspor çok iyi bir savunma yaptı. Rakibi bu çeyrekte sadece 12 sayıda tutan mavi beyazlılar 21 sayı buldu ve soyunma odasına 33-29 üstün girdi.

SON ÇEYREKTE DURDUK

Üçüncü çeyrekte karşılıklı sayılar vardı Kağıtspor üçüncü 10 dakikayı 45-42 önde bitirdi. Son 10 dakikada ise Yalova’da Sercan ve Jones dışarıdan üçlükler buldu. Kağıtspor Keshun, Mert ve Bora Hun ile dirense de maçın son bölümlerinde Jones’in turnikesi ve üçlüğü maçın kader anları oldu. Keshun bitime 30 saniye kala üçlüğü kaçırınca Kağıtspor mücadeleyi 64-59 kaybetti ve seride 1-0 geriye düştü.

KESHUN’A DESTEK GELMEDİ

Kağıtspor’da Keshun 25, Can 11, Bora 8, Mert 7, Horace 6, İbrahim ise 2 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Jones 17, Akın 14, Gates ve Sercan da 10’ar sayı buldu. Yalova seride 1-0 önde geçti. 2 galibiyet alan takım adını yarı finale yazdıracak ve rakibi Balıkesir ya da Konya olacak. Karşılaşmayı Kağıtspor Basketbol Branş Koordinatörü Mustafa Özkar, Büyükşehir Gençlik Spor Dairesi uzmanlarından Erdal Selimoğlu, Bilgi İşlem Şube Müdürü Fatih Tiryaki de izledi.

Erdem ÖVÜÇ - Yalova

SEMT 77 YALOVASPOR: 64

KAĞITSPOR: 59

SALON: Yalova 90. Yıl

HAKEMLER: SemihVural**, Sami Özel**, Nazlı Çisil Güngör**

YALOVASPOR: Jones*** (17), Akın*** (14), Gates** (10), Sercan (10), Tuna Han* (4), Şahin* (3), İsmail Kerem* (2), Melih* (2), Ali* (2)

KAĞITSPOR: Keshun**** (25), Can** (11), Bora Hun** (8), Mert** (7), Horace** (6), İbrahim* (2)

  1. PERİYOD: 17-12
  2. PERİYOD: 29-33
  3. PERİYOD: 42-45

MAÇ SONUCU: 64-59

# Büyükşehir, destek

18 May 2021 - 22:14 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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