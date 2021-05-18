İbrahim Aktürk: Gençlerimiz geleceğimizdir!

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili bir kutlama mesajı yayımladı. Aktürk, yayımladığı kutlama mesajında, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru her zamankinden daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inancıyla yol alıyoruz.” İfadelerine yer verdi.

SAMSUN’DA YAKILAN BAĞIMSIZLIK ATEŞİ

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 102 yıl önce Samsun’dan yaktığı bağımsızlık ateşi, milletimizin cesaret ve özgüveniyle birleşerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna öncülük etmiştir. Milletimizin 19 Mayıs 1919’da başlattığı bu hürriyet ve bağımsızlık yürüyüşü 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’le taçlandırılmış, ülkemiz her geçen yıl muasır medeniyetler seviyesine olan yürüyüşünde büyük mesafeler kat etmiştir.

KÖKLÜ BİR TÜRKİYE

Türk milletinin azim ve cesaretiyle yeni fakat köklü bir Cumhuriyetin hayat bulduğunu söyleyen Aktürk, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru her zamankinden daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye inancıyla yol alıyoruz. Ülkemizin her sahada ortaya koyduğu istikrarlı çalışmaları gururla takip ediyor, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme yolunda hep birlikte mücadele veriyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki, hayal ettiğimiz Türkiye’nin ümidi gençlerdedir ve büyük ideallerimiz gençlerin omuzları üzerinde yükselmektedir.” şeklinde konuştu.

BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİ

Türkiye’nin hayata geçirdiği gençlik politikalarının yükselen ve genişleyen bir ivme içerisine olduğunu vurgulayan Aktürk, “Ülkemizdeki gençlik politikalarının, yükselen ve genişleyen bir ivme içerisinde olması; gençlerimizin sporda, eğitimde, kültürde ve teknolojide çeşitli teşviklerle desteklenmesi onlara olan güvenin ve ümidin önemli bir göstergesidir. Gençlerimiz, onlara olan bu güveni; sağlam bir karakter, zinde bir hayat ve aydınlık bir istikballe perçinlediğinde, inanıyoruz ki hayalini kurduğumuz büyük Türkiye idealine daha hızlı ve cesur bir şekilde yaklaşacağız” dedi.

NİTELİKLİ GENÇLER YETİŞİYOR

Açıklamasında gençlerin kendilerini nitelikli şekilde yetiştirmesi gerektiğine değinen İbrahim Aktürk, “Sporda, eğitimde, kültürde, sanatta, teknolojide ve her alanda kendini yetiştirmiş, niceliği değil niteliği yücelten, millî ve manevi değerlerine bağlı, her türlü yükselişini ahlâk ve edeple perçinleyen, hakkaniyetten ödün vermeyen, maziyi atiyle buluşturacak bir gençlik bu milletin sonsuz ümidi ve beklentisidir.” ifadelerine yer verdi.

BAKANLIĞIMIZ HER ZAMAN YANINIZDA

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Aktürk, son olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın faaliyetlerine değinerek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız, bahsetmiş olduğum gençlik tasavvurunu yaşatmak adına yıllardan bu yana özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Ülkemizin dört bir yanında siz gençlerimizin; kültüre, sanata, bilime ve spora ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak adına önemli adımlar atan bakanlığımız; düzenlediği faaliyetler, hayata geçirdiği yatırımlar ve her ilimize özgün gençlik politikalarıyla gençlerimizin daima yanında olmayı kararlılıkla sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM

Tüm bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği için hayatlarını feda etmiş tüm kahramanlarımızı saygıyla ve minnetle anıyor, gençlerimizin 15-21 Mayıs Gençlik Haftasını ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.