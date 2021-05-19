Kayıp cüzdan sahibine ulaştırıldı

Kamu düzenin sağlanması için yoğun çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Sekapark’ta bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

SEKAPARK’TA CÜZDAN BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Sekapark’taki temizlik çalışmaları sırasında cüzdan buldu. Cüzdanı teslim alan Kocaeli Zabıtası, içerisinde kimlik ve banka kartları ile bir miktar para olduğunu tespit etti.

EMOS ÜZERİNDEN SAHİBİNE ULAŞTILAR

Cüzdanı sahibine ulaşmak için çalışma başlatan Zabıta ekipleri, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (EMOS) üzerinden adres tespitini gerçekleştirdi. Sude Meşe adlı vatandaşın adresine giden ekipler, tutanakla cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanına kavuşan Meşe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.