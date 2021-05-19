Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 May 2021 - 11:13- Gündem G: 19 May 2021 - 11:15

Kayıp cüzdan sahibine ulaştırıldı

Sekapark’ta bulunan kayıp cüzdan, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (EMOS) üzerinden yapılan tespit sonrasında sahibine ulaştırıldı.
mask

Kamu düzenin sağlanması için yoğun çaba sarf eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Sekapark’ta bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

SEKAPARK’TA CÜZDAN BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Sekapark’taki temizlik çalışmaları sırasında cüzdan buldu. Cüzdanı teslim alan Kocaeli Zabıtası, içerisinde kimlik ve banka kartları ile bir miktar para olduğunu tespit etti.

EMOS ÜZERİNDEN SAHİBİNE ULAŞTILAR

Cüzdanı sahibine ulaşmak için çalışma başlatan Zabıta ekipleri, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (EMOS) üzerinden adres tespitini gerçekleştirdi. Sude Meşe adlı vatandaşın adresine giden ekipler, tutanakla cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanına kavuşan Meşe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.
# Kocaeli, Büyükşehir

19 May 2021 - 11:13 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Medeniyet yürüyüşümüzü  çok daha ileri taşıyacaksınız” mask
“Medeniyet yürüyüşümüzü  çok daha ileri taşıyacaksınız”
Belediye personeli para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı mask
Belediye personeli para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Kocaeli Barosu 2 bin 180 avukatla büyümeye devam ediyor mask
Kocaeli Barosu 2 bin 180 avukatla büyümeye devam ediyor
İşsizlik rakamları açıklandı! mask
İşsizlik rakamları açıklandı!
5 çocuk annesi koronaya yenildi mask
5 çocuk annesi koronaya yenildi
İzmitli müzisyenlerden  19 Mayıs resitali mask
İzmitli müzisyenlerden  19 Mayıs resitali
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı mask
Kocaeli'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış mask
Amcasının çocuklarıyla tartıştıktan sonra babasını öldürüp, 9 kişiyi yaralamış
Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü mask
Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü
2 çocuk annesi genç yaşta kansere yenildi mask
2 çocuk annesi genç yaşta kansere yenildi
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
Şehirler arası yasak kaldırıldı! Tek şart var... mask
Şehirler arası yasak kaldırıldı! Tek şart var...

GALERİ

Yola dökülen hidrolik yağı zor anlar yaşattı mask
Yola dökülen hidrolik yağı zor anlar yaşattı
Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi" mask
Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi"
İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi mask
İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi
İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu mask
İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı mask
Polisten kaçan sürücü kurulan barikattaki araçlara çarptı
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor - Ankara Demirspor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL