19 Mayıs’ta Atatürk anıtına çelenk bırakıldı

Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasının 102’nci yılı nedeniyle ilan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından program düzenledi. İzmit Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk anıtı önünde düzenlen programa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Zeki Karakadılar ve il yöneticileri, Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Remzi Kaya, Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Yalçın Arslan, Demokrat Parti Kocaeli İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve sendikalar katılım sağladı.

“GENÇLER HÜRRİYETİ SEÇTİ”

Atatürk anıtına çelenk sunulurken, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, “Türk gençleri tarihin en zor şartlarında bile esareti değil hürriyeti seçmiştir. Ülkemizin her sahada ortaya koyduğu istikrarlı çalışmayı gururla takip ediyoruz. Kendini böylesine istikrarlı yetiştiren geçlerimizin her zaman adaletsizliğe dur diyeceğini düşünüyorum. Sporda eğitimde ve teknolojide her alanda kendini geliştirmiş gençlerimiz maziyi ve geleceği bir arada tutacağına inanıyorum. İçerisinde bulunduğumuz 15-25 Mayıs Gençlik ve Spor haftasında pandemiden dolayı birçok etkinliğimize ara versek de önümüzdeki sene inşallah etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.