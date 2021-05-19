Otobüslerden 19 Mayıs Kareografisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel kareografi hazırladı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde gerçekleşen programda toplamda 23 otobüsle 19 Mayıs yazılarak benzeri olmayan bir görsel şölene imza atıldı. Gerçekleştirilen kareografi sonucunda sürücüler Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
TARİHE GEÇTİ
Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen kareografi tarihe geçti. Birçok görsel şölen hazırlanan 19 Mayıs’ta ilk defa otobüslerle böylesine anlamlı bir projeye imza atıldı. Gerçekleştirilen kareografi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İlk defa otobüslerin bu şekilde kareografi yaptığını gören vatandaşların beğenileri yüksek oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.