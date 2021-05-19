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19 May 2021 - 11:54- Asayiş G: 19 May 2021 - 11:56

Evini yakan kocasından ölüm tehdidi alan kadın korumaya alındı

Gölcük'te boşanma aşamasında olduğu ve evi yakan eşinden ölüm tehdidi aldığı iddia eden olan 3 çocuk annesi kadın koruma altına alındı.
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Gölcük'e bağlı Dumlupınar Mahallesi’ndeki 3 çocuk annesi Gülistan Y.’nin yaşadığını apartman dairesi, boşanma aşamasında olduğu eşi Murat Y. tarafından benzin dökülerek yakıldı. Olayın ardından yanan evine gelerek gördüğü manzara karşısında gözyaşları döken Gülistan Y., eşinin kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiğini söyleyerek yetkilerden yardım istemişti. İhlas Haber Ajansına yaşadığı korku dolu anları anlatan Gülistan Y.,  Kocaeli  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından koruma altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Murat Y. ise dün Gölcük Adliyesi’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli, yardım, çocuk, aile, Gölcük

19 May 2021 - 11:54 - Asayiş

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