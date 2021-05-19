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19 May 2021 - 12:28- Gündem G: 19 May 2021 - 12:30

Yıldızlı: “Atatürk devrimlerine sahip çıkacağız”

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Hakkın hukukun yok olduğu bu ortamlarda Atatürk gençliğine ne kadar ihtiyaç olduğuna söylemeye gerek yok” dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Mayıs Atatürk'ü anma  Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İzmit Kültür Tepesi’nde bir tören gerçekleştirdi. Resmi anma töreninin ardından Ata’nın huzuruna parti çelengi bırakıldı. Gerçekleştirilen programa, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Aktürk, İzmit Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İYİ Parti Genel Başkan Vekili Turgut Karagöz ve Çağlar Özer, BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya, DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Vatan Partisi Kocaeli İl Başkanı Yalçın Arslan, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir ve vatandaşlar katılım sağladı.

“ATATÜRK DEVRİMLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Törende konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, “Atatürk gençliği ile var olan bizler o meşaleyi ileriye doğru taşıyacağız. Atatürk gençliği olarak Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız. Biz Atatürk gençliği Atatürk devrimlerine sahip çıkacağız. Hakkın hukukun yok olduğu bu ortamlarda Atatürk gençliğine ne kadar ihtiyaç olduğuna söylemeye gerek yok. Atatürk gençliği bu meşaleyi muhakkak yakacak. Buraya gelen Atatürk sevdalısı bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

# Kocaeli, İzmit

19 May 2021 - 12:28 - Gündem

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