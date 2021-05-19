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19 May 2021 - 12:33- Siyaset G: 19 May 2021 - 12:35

"Gençlik çıkış arıyor"
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Bugün milli mücadelenin başlangıcı kabul edilen Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıldönümü. 19 Mayıs, 1938'den bu yana 'gençlik ve spor bayramı' olarak kutlanıyor. Her 19 mayısta en çok konuşulan konu da gençliğin durumu oluyor. TKP'nin günlük yayını Boyun Eğme de bugünkü başlığını 19 Mayıs'a, gençliğe ayırdı. 'Gençlik çıkış arıyor' manşetiyle çıkan gazetede şöyle denildi:

"Bugün 19 Mayıs. Bağımsız bir gelecek için emperyalizme karşı girişilen savaşta kritik bir tarihin yıl dönümü. Bağımsızlık, on yılları savaşlarda, büyük acılar çekerek geçmiş nesillerin gençliğe verdiği bir armağandı. Cumhuriyet “fikri hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirmek için yola çıktı. Cumhuriyetin kuruluşu bağımsızlık, hürriyet ve umuda açılan kapıydı. Sermaye düzeni adım adım ülkenin bağımsız varlığının altını oyarken gençleri de geleceksizliğe mahkum etti. AKP’li yıllarda 19 Mayıs’ı anlamlı kılan tüm değerlerin tasfiye edilirken, gençliğin bu ülkeye dair tüm umutları da neredeyse yok edilme noktasına getirildi."
# AKP

19 May 2021 - 12:33 - Siyaset

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