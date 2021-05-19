Sürpriz Deneyim Hediyeleri ile Unutulmaz Olun!

Hediye mağazalarının en güzel özelliği nedir, dersiniz? İnsanlara mutluluk dağıtmak için oluşturulmuş kurumlar olması öyle değil mi? Mağazayı gezerken gördüğünüz her bir hediye size yakınlarınızdan birini anımsatır. Bu tam anneme göre veya bu tam arkadaşıma göre, diye geçirirsiniz içinizden ve bu bile mutlu eder. Hediyeyi tek bir kelime ile anlatın, deseler en doğru sözcük, mutluluk, olurdu galiba. Hediyeler özeldir ve değerlidir elbette. Ancak her konuda olduğu gibi hediyelerin de değişime ihtiyacı yok mu sizce de? Yüzyıllardır aynı tarzda eşya tarzında hediyeler verilmekte. Daha doğrusu bizlere öyle alıştırıldığından, sadece eşyalar hediye olabilir gibi bir algı var üzerimizde. Hediye özgürdür, sınırsızdır ve bu olgunun değişime ihtiyacı var. Bodo, deneyim hediyeleri de işte bu yüzden var. Bodo.com sizlere daha farklı, daha yaratıcı, daha eğlenceli ve heyecanlı hediyeler sunuyor. Tam da bu çağda ihtiyaç duyduğumuz gibi. Sevdiğinize, kocaman bir bukete yüzlerce lira verip iki günde solmasını izlemek yerine neden çok daha fayda ve eğlence sağlayacak yeni deneyimler kazandır mıyorsunuz?

Bodo deneyim hediyeleri

Deneyimler, artık hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz olgular. Çünkü değişim ve gelişime ayak uydurmak, hayattan daha iyi zevk almak, bakış açımızı genişletmek ve kendimizi daha çok sevmek için deneyimler gerekli. Bodo.com size ve sevdiklerinize en özel ve eğlenceli deneyimleri sunuyor. ‘’SPA ve Masaj’’, ‘’Uçuşlar’’, ‘’Sürüş Deneyimi’’, ‘’Atış Deneyimi’’, ‘’Tekno’’, ‘’Romantik’’, ‘’Adrenalin’’, ‘’Oyunlar ve Partiler’’, ‘’Tatil’’, ‘’Yeni deneyim’’, ‘’Su Aktiviteleri’’, ‘’Aktivite’’, ‘’Yemek Workshop’ları’’ gibi kategoriler, sizlere ne istediğiniz konusunda yardımcı olacak. Örneğin: Maceracı ruhlu, heyecandan keyif alan arkadaşınıza, ‘’Adrenalin’’ kategorisinden, ‘’Yamaç Paraşütü Tandem Uçuşu ve Video Çekimi’’ hediye ederek, ona en sevdiği alanda yepyeni bir macera gerçekleştirmesini sağlayabilirsiniz. Bu unutulmaz bir deneyim olacak! Bodo.com’da sevdiklerinize verdiğiniz hediyelerin değişimini yapabilirsiniz. Hem de çok kolay bir şekilde. Bodo, siz değerli müşterilerinin, deneyimlerinden en iyi şekilde memnun kalmasını ister. Çünkü siz çok değerlisiniz. Tüm bunlara ek, size verilen deneyimleri kullanmanız için kocaman bir 9 ayınız olacak. Yani erteleme konusunda çekimser olmanıza hiç gerek yok!

Deneyim hediye fikirleri

Eğlence, heyecan, eğitim ve tatil hepsi bir arada. "Motosiklet Sürüş Eğitimi", işin uzmanı tarafından temel sürüş tekniklerini öğreneceğiniz bu hediye, sizi yepyeni başlangıçlara götürecek. "Özel Yelkenli Yat Gezisi", Bir tarafta masmavi gökyüzü, bir tarafta büyüleyici güzelliği ile İstanbul, diğer tarafta ise mis gibi kokan deniz. ‘’Kahve Masajı’’, kahvenin eşsiz aromasını iliklerinize kadar hissederken, cildinizi güzelleştirmesini seyredin. ‘’Airbus A320 Uçuş Simülatörü Deneyimi’’: Kendinizi gerçek bir uçakta ve uçuşta hissedeceğiniz, bununla birlikte pilotun siz olacağınız bu heyecan, asla aklınızdan çıkmayacak! ‘’İki Kişi için Jazz & Yelken’’: Hediyenin ismi bile insanın içinde bir kıpırtı yaratırken, sevdiğiniz kadınla bunu gerçekten yaşadığınızda, alacağınız keyfi bir düşünün. ‘’İki Kişi için ATV Turu’’: yeni serüvenlere giden yolda, sürücü siz olacaksınız. Bodo, şaşırtır sizi.