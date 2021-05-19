41 Kart nerelerde geçiyor? İşte cevabı...

Pandemi döneminde dehada yaygınlaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa dağıttığı 41 Kart ile pek çok yerde alışveriş yapılabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu mağazalar da Bin TL tutarındaki kart ile alışveriş yapılabiliyor. İşte anlaşmalı iş yerlerinin tam listesi
İZMİT
Köşem Market
Damak Tadım Şarküteri
Pazar Toptan ve Perakende
Nokta Market
Hamza Market
Alnabaa İnşaat Taah
Expres Gıda
Selin Market
Kaya Market
Ber Marketçilik Ticaret
Yıldız Market
Origin Gıda
Merkez Et ve Tavukçuluk
Özpaşa Sofrası
İEP Gıda İnşaat Turizm
BRKT Temizlik Gıda
Kaya Kardeşler
Bizim Bakkal
Yöre Süt Ürünleri Gıda
Aydın Market Panel
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Turan Güneş Cd.)
Günkay Mağazacılık T.
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Fatih Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Turan Güneş Cd.)
Ülkem Gıda Toptan Ve.
İdris Şentürk
İhsan Market – Musa
Ayşe Bezirci Kayaçif
Kesmar Vilayet
Yöre Süt Gıda Ürün P. (Ömerağa Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda ( Mehmet Ali Paşa Mah.)
Erhan Kan
Kayalı Market
Veysel Horoz
Şam Market
Şam Market (Kadıköy Mah.)
Ahmed Allammorey
Ahmed Market
Yeşilova Yılmaz Market
KANDIRA
Bebekler Akaryakıt V.
Burak Gıda Büro San.
BAŞİSKELE
Peynirci Baba BLG ÇEL
Kesmar İnşaat Taah. G.
Ahmad Hamaş Market
Kesmar İnşaat Taahhü.
İbrahim İbrahim
İSSAWİ
Mecit Market
Halil Market
Fırat Market
Kesmar Başiskele
Eldeblen Muhammed
MAJD Market
KARAMÜRSEL
Çarşı Büfe
Karamürsel Gıda Kahv.
DERİNCE
KRS Toptan Market
Şenlik Kaya
Özcanlar Market
Dörttebir Gıda İnşaat
Osmanlı Gıda Ticaret
Eymen Market
Yalçın Market
Mothanna Alaboud
Ata Market
Saleh Almadhoun
Muhammed Elmüslim
Alşanlar Gıda
Tanüver Gıda Pazarı
Rahat Gross Market
Aksoy Market
Ergün Gıda
Peynirin Kalbi Kaya
Yıldız Market
Doğu Gıda
Günkay Mağazacılık T.
Peynirci Baba
Yöre Süt Ürünleri Gıda
KARTEPE
Gülmar Market
Peynirci Baba
GÖLCÜK
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Merkez Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Merkez Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Merkez Mah.)
Sarı Market
Kıran Market
Bizim Market
Gencerler Market
İdris Şentürk
Kesmar Gölcük
KÖRFEZ
Özcan Gıda
Ergun Gıda Taah. San.
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Güney Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Yavuz Sultan Mah.)
Roya Market
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Mimarsinan Mah.)
Nebil Mustafa
Gencerler Market
Zekeriye Nasen
Şam Market Münzir Al
Günkay Mağazacılık T.
Muhtar Market
Polat AVM
Adem Bilgiç
Harun Alpgün
Yöre Süt Ürünleri Gıda İnşaat
Taşmar Market
En Sa Gross Market
Kaya Kardeşler Peynircilik
ÇAYIROVA
Lezzet Peynircilik
Sir Süpermarket
Hamzaoğlu Atamar Gıda
Bereket Peynircilik
Bertanoğulları Gıdai
Sevim Hipermarket
Yöre Süt Gıda Ürün Perakende
Avşar Market
Altıntaş Market
Göçmar Gıda
Avşar Gıda Pazarı
Yöre Süt Ürünleri Gıda
DARICA
Halep Market
Hellim Market
Seç Market
Kaya Kardeşler Gıda
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Emek Mah.)
Lezzet Peynircilik
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Bağlarbaşı Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda İnşaat
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Emek Mah.)
İkizler Mini Market
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Osmangazi Mah.)
Yaprak Marketçilik (Nenehatun Mah.)
Yaprak Marketçilik (Abdi İpekçi Mah.)
Yaprak Marketçilik (Osmangazi Mah.)
Suliman Bakkal
Hasan Ali Kösalı
Asya Market
Ekomar Yaprak Market
GEBZE
VİSAM eLŞALİ
Ebu Alez
Bakliyatçı
Nurmar Hipermarket
Avşar Gıda Pazarı
Akkad Market
Yorulmaz Gıda
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Sultan Orhan Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Osman Yılmaz Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Güzeller Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Kazım Karabekir Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Çukurbağ Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Mustafa Paşa Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Fatih Caddesi)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Yavuz Selim Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Tatlıkuyu Mah.)
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Yenikent Mah.)
Bereket Peynircilik
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Hacı Halil Mah.)
Derya Süper Market Gıda
Yöre Süt Ürünleri Gıda (Bağlarbaşı Mah.)
Ergen Market
Şebin Gıda
Şebin Gıda – 2
Sizin Bakkal Hamza K.
Köylü Fresh Market
Eyüpoğulları Market
Karaca Market
Yılmaz Market
Merve Market
Bursan İnşaat Gıda
Durak Market
Ahmed Elfaris
Yakın Hipermarket
Muhammed Ömer Elseyy
Krakurtlar Gıda İnşaat
Dalgalılar Alışveriş
Seç Market
Meydan Gıda
Takva Market
Edeka Gıda İnş. Tur.
Ekonomist Gıda İnş. E.
Karahan Kardeşler
Seç Market (Ulus Mah.)
Seç Market (Yavuz Selim Mah.)
MW Bakkal
Abo Ayman Bakkal
Bagi Gıda
Taiba Market
Akbaş Süper Market
Ramadan Market
DİLOVASI
Arda Market
Taşdemir Market
Pakmar Market
Hayrettin Anlazuk
Koç Alışveriş Merkezi
Ufuk Hipermarket
Zeki Kardeşler Gıda
Tekin Market
İsmail Ünal
Öznur Gıda
Öz Hanibaba Market
Yağmur Market
Bepaş Market
Hayrettin Anlazuk
Faruk Daşdemir
Necat Uluçay
Yöre Süt Ürünleri Gıda
Karakurtlar Gıda İnşaat
Bereket Peynircilik
Vanto Gıda
Dalgalılar Alışveriş
Molla Gıda
Koç Gıda Pazarlama
Selim Yeğen – Yeğen Ticaret
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.