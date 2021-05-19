41 Kart nerelerde geçiyor? İşte cevabı...

Pandemi döneminde dehada yaygınlaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin esnafa dağıttığı 41 Kart ile pek çok yerde alışveriş yapılabiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu mağazalar da Bin TL tutarındaki kart ile alışveriş yapılabiliyor. İşte anlaşmalı iş yerlerinin tam listesi

Köşem Market

Damak Tadım Şarküteri

Pazar Toptan ve Perakende

Nokta Market

Hamza Market

Alnabaa İnşaat Taah

Expres Gıda

Selin Market

Kaya Market

Ber Marketçilik Ticaret

Yıldız Market

Origin Gıda

Merkez Et ve Tavukçuluk

Özpaşa Sofrası

İEP Gıda İnşaat Turizm

BRKT Temizlik Gıda

Kaya Kardeşler

Bizim Bakkal

Yöre Süt Ürünleri Gıda

Aydın Market Panel

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Turan Güneş Cd.)

Günkay Mağazacılık T.

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Fatih Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Turan Güneş Cd.)

Ülkem Gıda Toptan Ve.

İdris Şentürk

İhsan Market – Musa

Ayşe Bezirci Kayaçif

Kesmar Vilayet

Yöre Süt Gıda Ürün P. (Ömerağa Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda ( Mehmet Ali Paşa Mah.)

Erhan Kan

Kayalı Market

Veysel Horoz

Şam Market

Şam Market (Kadıköy Mah.)

Ahmed Allammorey

Ahmed Market

Yeşilova Yılmaz Market

KANDIRA

Bebekler Akaryakıt V.

Burak Gıda Büro San.

BAŞİSKELE

Peynirci Baba BLG ÇEL

Kesmar İnşaat Taah. G.

Ahmad Hamaş Market

Kesmar İnşaat Taahhü.

İbrahim İbrahim

İSSAWİ

Mecit Market

Halil Market

Fırat Market

Kesmar Başiskele

Eldeblen Muhammed

MAJD Market

KARAMÜRSEL

Çarşı Büfe

Karamürsel Gıda Kahv.

KRS Toptan Market

Şenlik Kaya

Özcanlar Market

Dörttebir Gıda İnşaat

Osmanlı Gıda Ticaret

Eymen Market

Yalçın Market

Mothanna Alaboud

Ata Market

Saleh Almadhoun

Muhammed Elmüslim

Alşanlar Gıda

Tanüver Gıda Pazarı

Rahat Gross Market

Aksoy Market

Ergün Gıda

Peynirin Kalbi Kaya

Yıldız Market

Doğu Gıda

Günkay Mağazacılık T.

Peynirci Baba

Yöre Süt Ürünleri Gıda

KARTEPE

Gülmar Market

Peynirci Baba

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Merkez Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Merkez Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Merkez Mah.)

Sarı Market

Kıran Market

Bizim Market

Gencerler Market

İdris Şentürk

Kesmar Gölcük

Özcan Gıda

Ergun Gıda Taah. San.

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Güney Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Yavuz Sultan Mah.)

Roya Market

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Mimarsinan Mah.)

Nebil Mustafa

Gencerler Market

Zekeriye Nasen

Şam Market Münzir Al

Günkay Mağazacılık T.

Muhtar Market

Polat AVM

Adem Bilgiç

Harun Alpgün

Yöre Süt Ürünleri Gıda İnşaat

Taşmar Market

En Sa Gross Market

Kaya Kardeşler Peynircilik

ÇAYIROVA

Lezzet Peynircilik

Sir Süpermarket

Hamzaoğlu Atamar Gıda

Bereket Peynircilik

Bertanoğulları Gıdai

Sevim Hipermarket

Yöre Süt Gıda Ürün Perakende

Avşar Market

Altıntaş Market

Göçmar Gıda

Avşar Gıda Pazarı

Yöre Süt Ürünleri Gıda

DARICA

Halep Market

Hellim Market

Seç Market

Kaya Kardeşler Gıda

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Emek Mah.)

Lezzet Peynircilik

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Bağlarbaşı Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda İnşaat

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Emek Mah.)

İkizler Mini Market

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Osmangazi Mah.)

Yaprak Marketçilik (Nenehatun Mah.)

Yaprak Marketçilik (Abdi İpekçi Mah.)

Yaprak Marketçilik (Osmangazi Mah.)

Suliman Bakkal

Hasan Ali Kösalı

Asya Market

Ekomar Yaprak Market

VİSAM eLŞALİ

Ebu Alez

Bakliyatçı

Nurmar Hipermarket

Avşar Gıda Pazarı

Akkad Market

Yorulmaz Gıda

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Sultan Orhan Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Osman Yılmaz Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Güzeller Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Kazım Karabekir Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Çukurbağ Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Mustafa Paşa Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Fatih Caddesi)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Yavuz Selim Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Tatlıkuyu Mah.)

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Yenikent Mah.)

Bereket Peynircilik

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Hacı Halil Mah.)

Derya Süper Market Gıda

Yöre Süt Ürünleri Gıda (Bağlarbaşı Mah.)

Ergen Market

Şebin Gıda

Şebin Gıda – 2

Sizin Bakkal Hamza K.

Köylü Fresh Market

Eyüpoğulları Market

Karaca Market

Yılmaz Market

Merve Market

Bursan İnşaat Gıda

Durak Market

Ahmed Elfaris

Yakın Hipermarket

Muhammed Ömer Elseyy

Krakurtlar Gıda İnşaat

Dalgalılar Alışveriş

Seç Market

Meydan Gıda

Takva Market

Edeka Gıda İnş. Tur.

Ekonomist Gıda İnş. E.

Karahan Kardeşler

Seç Market (Ulus Mah.)

Seç Market (Yavuz Selim Mah.)

MW Bakkal

Abo Ayman Bakkal

Bagi Gıda

Taiba Market

Akbaş Süper Market

Ramadan Market

DİLOVASI

Arda Market

Taşdemir Market

Pakmar Market

Hayrettin Anlazuk

Koç Alışveriş Merkezi

Ufuk Hipermarket

Zeki Kardeşler Gıda

Tekin Market

İsmail Ünal

Öznur Gıda

Öz Hanibaba Market

Yağmur Market

Bepaş Market

Hayrettin Anlazuk

Faruk Daşdemir

Necat Uluçay

Yöre Süt Ürünleri Gıda

Karakurtlar Gıda İnşaat

Bereket Peynircilik

Vanto Gıda

Dalgalılar Alışveriş

Molla Gıda

Koç Gıda Pazarlama

Selim Yeğen – Yeğen Ticaret