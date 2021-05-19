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19 May 2021 - 15:39- Asayiş G: 19 May 2021 - 15:41

Devrilen kamyonda yüklü hurdalar yola saçıldı: 1 yaralı

Dilovası'da kavşakta kontrolden çıkan hurda yüklü kamyon yola devrildi. Hurdaların yola saçıldığı kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Dilovası Fatih Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Cuma B. idaresindeki 16 SZL 711 plakalı hurda yüklü kamyon, kavşağa geldiği esnada virajı dönemeyip yol üstünde devrildi. Devrilmenin etkisi ile kamyonun patlayan yakıt tankındaki akaryakıt ve kasasında yüklü hurdalar yola saçıldı. Kazada hafif yaralanan sürücü Cuma B., olay yerine gelen ambulansla Dilovası Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yola saçılan hurdalar ve akaryakıtın temizlenmesi sonucu bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

19 May 2021 - 15:39 - Asayiş

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