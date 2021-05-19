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19 May 2021 - 16:06- Gündem G: 19 May 2021 - 16:08

Gebze Osmanyılmaz'da 485 m² arsa mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gebze Osmanyılmaz'da 485 m² arsa mahkemeden satılık
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1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.

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19 May 2021 - 16:06 - Gündem

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