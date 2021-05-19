Yozgat Sorgun'da 22.250 m² tarla mahkemeden satılık

Yozgat İl, Sorgun İlçe, Günpınar köyü, 103 Ada, 1 Parsel, Recep pınarı Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla ve kavaklık vasfında olup, kuru tarım arazisidir. %2-3 eğimli, derin, geçirgen, tınlı-killi bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz üzerinde çeşitli yaşlarda, 256 adet kavak ağacı, 15 adet kiraz ağacı, 250 adet elma ağacı, 4 adet kayısı ağacı, 6 adet çam ağacı, 2 adet badem ağacı, 8 adet armut ağacı, 1 adet ceviz ağacı ve ekonomik değeri bulunmayan kurumuş halde bulunan meyve ve kavak ağaçları ile birlikte 8.5*5.95 ebatlarında 1,5 derinliğinde sulama havuzu bulunmaktadır.

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