20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak

Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Silifke, Gülnar, Mut ilçelerinde bulunan 20 adet arsa ile 1 adet dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacak.

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