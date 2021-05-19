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19 May 2021 - 16:13- Spor G: 19 May 2021 - 16:15

Gölcüklü Ramazan avrupa şampiyonu
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Gölcük’ün ve Kocaeli’nin gururu güreşçimiz Ramazan Sarı Avrupa şampiyonu oldu. Kuzey Makedonya’da devam eden 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ikinci gününde milli güreşçi Ramazan Sarı, serbest stil 79 kiloda altın madalya aldı. Sarı, finalde karşılaştığı Rusya’dan KhalidIakhiev’i 14-4’lük sayı tuşuyla kürsünün en üstünde yer buldu.

ÇOK BÜYÜK BAŞARI

Çok sayıda tebrik alan Sarı’yı kutlayanlar arasında Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer de yer aldı: Başkanlar “U-23 Avrupa Güreş Şampiyonasında, finaldeki Rus rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olan Kocaelimizin gururu Ramazan Sarı’yı takdir ve tebrik ediyorum. Ramazan kardeşim gibi ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” dediler.

ÇAVDAR: ALNINDAN ÖPÜYORUM KARA PANTER

Duayen güreş antrenörü, aynı zamanda Ramazan Sarı’nın çalıştırıcısı olan Rüstem Çavdar “Ramazan Sarı inandı ve başardı Allah'ın izniyle! Hem de tek gözle, Gölcük’e Türkiye’mize hayırlı olsun. Emeği olanlardan Allah (cc) razı olsun. Seni alnından öpüyorum kara panter. Rabbim iki dünyada da yüzünü güldürsün inşallah” ifadelerine yer verdi. Şampiyonada 92 kiloda Erhan Yaylacı ve 125 kiloda Anıl Berkan Kılıçsallayan finale yükseldi.

MADALYALARA DEVAM EDİLECEK

Erhan Yaylacı ve Anıl Berkan Kılıçsallayan, finalde mücadele edecekti.65 kiloda Cavit Acar, repesaj mücadelesinde Kosovalı Berisha’yı 10-0 sayı tuşuyla Ermeni rakibi Hracya Margaryan’ı (8-3) ve Fransız rakibi Ahmed Yezza’yı hükmen yenerek bronz madalya kazandı. 57 kiloda Hafız Can Hasdemir, bronz madalya maçında İtalyan Simone Vincenzo Piroddu’ya yenilerek organizasyonu 5. sırada tamamladı.

# Kocaeli, Gölcük, Mehmet Ellibeş

19 May 2021 - 16:13 - Spor

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