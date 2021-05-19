Murat Yolcu: Seriyi tekrar Yalova’ya getireceğiz

Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Yolcu sitem dolu açıklamalar yaptı. Yolcu, 5 sayı farkla Yalovaspor’a mağlup olduklarını ancakİzmit’teki ikinci maçı kazanıp seriyi tekrar Yalova’ya taşıyacaklarına fazlası ile inandığını ifade etti.

MAÇI ALABİLİRDİK

Mücadelelerinden ötürü tüm sporcularını kutlayan Murat Yolcu şu şekilde konuştu: Oyun planına sadık kaldık. Çocuklarımı kutluyorum. Maçı alabilirdik. Şu güzel. Ben burada iz bırakmışım. Bu harika bir şey. Karşıdaki oyuncu grubuna yaptıramadığım şeyleri benim çocuklar ezbere yapıyor. Ben orada oynatamadım. Dediğim gibi, benim takımımda benim sistemimi oyuncu grubum ezberlemiş. Bu benim için gurur.

TEHLİKELİ BİR TAKIM OLDUĞUMUZU GÖRDÜLER

Seriyi buraya getirmeye çalışacağız inşallah. Bundan da şüpheniz olmasın. Çünkü kendi gözleri ile bizim ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzu gördüler. Bu çok güzel bir şey. Takım olarak baktığımda iki şeyi değiştiriyorum. Birisi gelişimden önce diğeri gelişimden sonra. Bu tarz takımların hepsi sonuncuyu, sondan öncekini yendi. Ben gittim Nadir Gold’a, Gemlik’e yenildim. Yani küme düşen takımlara yenilerek averajla buralara geldim. Takımımın ne olduğunu çok iyi biliyorum.

İNANANLARLA DEVAM EDİYORUM

Burada eski dostları gördüm. Saygıda da kusur etmediler, çok güzel bir şekilde bizi ağırladılar. Biz de kendilerini İzmit’te aynı şekilde konuk edeceğiz. Güzel bir seri olacak. Ümitliyiz. Bir önceki Yalova maçında farklı yenildik. Bu maçta ise değişen şu oldu. Yönetimimiz, elime verdiği güçle takım içindeki aykırılıkları ayırma şansına sahip olmamı,inanan, başarıya gidecek grubunu oynatma şansını yakalamamı sağladı. İnanacak grupla sahaya çıktık. Bunu da gördüğünüze inanıyorum.

KİMSE YÜZÜNE BAKMADI AMA O MVP OLDU

İkinci maçta doğrularımızı sahaya yansıtacağız. İlk maçtaki eksikliklerimizi inceleyeceğiz. Daha iyi konsantre olacağız. Her yerde söylüyorum. Türk’ün Türk’ten farkı yok. Bu oyuncu grubu yazları çalışıyor ve kendilerini hazır tutuyorlar. Yabancılar eskiden 250 bin dolara gelirdi. Şimdi en iyisi 10 bin dolara geliyor. Benim MVP’im, ligin MVP’si, (Horace) kimse beğenmedi, yüzüne bakmadı, Yalova’ya “Bu oyuncuyu alalım” diye çok söyledim. Olmadı. Ama Kocaeli’deki başkanımızdan Allah razı olsun aldı geldi. Sporcu ligin MVP’si oldu.

HALA ANTRENÖRLER

Oyuncunun oyuncudan da farkı kalmadı ve bu nedenle de 1. Lig’de genel bir seviye eşitliği oluştu. Gökhan Güney abimdir, çok büyük işler yaptı, karşılıklı oynadık. Hakan hoca sayesinde benim dünya ikinciliğim var. Ben bebektim, oyuncuydum antrenörlerdi. Üniversite’ye geldim antrenörlerdi. Ben büyüdüm Süper Lig oyuncusu oldum antrenörlerdi. Basketbolu bıraktım, antrenör oldum, yine antrenörler. Devam…