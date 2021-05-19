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19 May 2021 - 16:16- Spor G: 19 May 2021 - 16:17

Bu en güzel spor bayramı fotoğrafı !

Başkan Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle, Milli sporcularımızdan sembolik olarak karatecimiz...
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Başkan Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle, Milli sporcularımızdan sembolik olarak karatecimiz Fatma Naz Yenen ve Mert Halıcı’yı makamında ağırladı

SPOR PROTOKOLÜ DE EŞLİK ETTİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mert Tepekıran, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik Lideri Batuhan Şeyhan ve Genç Gönüllü Mustafa Ünlü’nün eşlik ettiği ziyarette Büyükakın “Başarılı ve milli sporcuların rol model olarak tanıtılması gerekiyor. Bu sayede örnek olacaktır” dedi.

19 May 2021 - 16:16 - Spor

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