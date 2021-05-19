Bu en güzel spor bayramı fotoğrafı !

Başkan Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle, Milli sporcularımızdan sembolik olarak karatecimiz Fatma Naz Yenen ve Mert Halıcı’yı makamında ağırladı
SPOR PROTOKOLÜ DE EŞLİK ETTİ
Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Mert Tepekıran, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Gençlik Lideri Batuhan Şeyhan ve Genç Gönüllü Mustafa Ünlü’nün eşlik ettiği ziyarette Büyükakın “Başarılı ve milli sporcuların rol model olarak tanıtılması gerekiyor. Bu sayede örnek olacaktır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.