4 dakika arayla arka arkaya deprem oldu

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Kuşadası Körfezi'nde ilk deprem 14.14'te yerin 16 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde, bu depremin hemen ardından aynı yerde 4.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi. Bu depremlerden 7 dakika sonra 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremler İzmir'in Seferihisar, Menderes, Selçuk, Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde can ve mal kaybı olmadı.