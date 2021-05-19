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19 May 2021 - 18:13- Asayiş G: 19 May 2021 - 18:16

Fren yerine gaza bastı 5 metrelik otopark duvarından böyle düştü!

İzmit Şirintepe Mahallesinde bulunan bir sitenin otoparkında aracını park etmek isteyen sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil 5 metrelik istinat duvarından uçtu.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit Şirintepe Mahallesi Güven Sokak adresinde bulunan bir sitenin otoparkında 41 HP 023 plakalı otomobilini park erkek isteyen 65 yaşındaki Abdülaziz Eskin, fren yerine gaza basınca araç kontrolden çıkarak yaklaşı 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu. Yan dönen otomobilde sürücü Eskin ve eşi  Düriye Eskin mahsur kaldı. Kazayı gören site sakinlerinin ihbarı ile olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtan çıkartılan Eskin ve eşi sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kaza nedeniyle sitede kısa süreli panik yaşanırken araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 
# İzmit

19 May 2021 - 18:13 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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