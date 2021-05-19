İzmit’te 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmit Belediyesi ilimizdeki Kobidos, Ottomans ve Türk Chopper kulüpleri ile Kültür Tepesinde bulanan Atatürk Heykeli’nin önünden itibaren başlayacak olan motorsiklet ve bisiklet turu düzenlendi. Yahyakaptan ve daha sonra Fuar alanına kadar süren 19 Mayıs turu İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet’in Türk bayrağını sallamasıyla tur başlatıldı. İzmit’te coşku ile karşılanan turda Hürriyet tüm İzmit halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.