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20 May 2021 - 10:41- Gündem G: 20 May 2021 - 10:44

157 yıl önce sürgün edilen Çerkes vatandaşlar anıldı

Çarlık Rusya tarafından 157 yıl önce Kafkaslardan sürgün edilirken Çerkes vatandaşları, Kocaeli'de düzenlenen törenle anıldı. Binlerce kişinin katledilmesiyle sonuçlanan sürgün pandemi kuralları sebebiyle buruk bir şekilde anıldı.
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 Çarlık Rusyası tarafından 157 yıl önce Kafkasya’dan toplanılarak Türkiye’ye sürgün edilen ve sürgün sırasında binlercesinin hayatını kaybettiği Çerkes vatandaşları anmak için toplanan Kartepe Uzuntarla Merkez Mahallesi’nde bulunan Adige Kültür Derneği yöneticileri dernek önünde toplanarak sürgün edilen soydaşlarını andı. Korona virüs önlemleri kapsamında sürgün edilen Çerkes vatandaşların ilk ayak bastıkları yer olan Kandıra ilçesine bağlı Karaağaç Köyü ve Babalı Sahilinde bu yıl düzenlenen geniş kapsamlı anma programı yapamayan dernek yöneticileri, dernek önünde Türkiye Cumhuriyeti Şehitleri ve sürgün edilen Çerkes vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.

 

“ KAHRAMANCA DİRENEN ATALARIMIZA BORÇLUYUZ”

157 yıl önce sürgün edilen Çerkes vatandaşların Ruslara karşı amansız mücadele ettiğini belirten Adige Kültür Derneği Başkanı Sedat Yenişen, “Bundan 157 yıl önce Çarlık Rusya'sı atalarımızla yıllarca savaşmış, katletmiş, yakıp yıkmış ama Çerkes halkının direncini kıramamışlardı. Etiyle, dişiyle, tırnağıyla, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, direndi atalarımız. Bütün dünya hayranlıkla izledi bizi. Bugün eğer dünya Çerkes’i tanıyorsa Çerkes kimliğinin dünyada bir saygınlığı varsa, bunu vatanı ve özgürlüğü için kahramanca direnen atalarımıza borçluyuz” dedi.

 

“BU BİR SOYKIRIMDIR”

Çarlık Rusya'sının Çerkes vatandaşlara soykırım yaptığını ifade eden Yenişen, “Savaş kaybedildiğinde Rusya’da bir gazete uğursuz bir başlıkla çıkmıştı, “Çerkesya artık yoktur” aslında Rus, Çerkes savaşının özeti ve Çerkes soykırımının itirafıydı bu başlık, çünkü Çerkesya artık yoksa Çerkes Halkı da yok demektir, ya katledildi, ya sürgün edildi demektir ve bu bir soykırımdır” diye konuştu.

 

“ÇERKESYA HARİTALARDA DEĞİL, KALBİMİZDE VAR”

Çerkes Halkı olarak benliklerini unutmayacaklarının altını çizen Yenişen, “Düne kadar tarih oldu, unutuldu zannedilen Çerkesya haritalarda değil, kalbimizde var, şiirlerimizde var, hayallerimizde var, rüyalarımızda var. Çerkes soykırımı ve sürgününün 157. Yıldönümünde savaşta ve sürgün yollarında hayatlarını kaybeden atalarımızı saygıyla anıyor, geleceğe daha umutla bakıyoruz. Yaşasın Çerkes Ulusu, yaşasın Çerkes kalma mücadelemiz” şeklinde konuştu.

# Kandıra

20 May 2021 - 10:41 - Gündem

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