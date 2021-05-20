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20 May 2021 - 10:44- Asayiş G: 20 May 2021 - 11:22

Jandarma personeli yolcu gibi otobüse binip, denetim yaptı

Kocaeli'de yolcu kılığında halk otobüsüne binen jandarma personeli, hem şoförün trafik kurallarına, hem de vatandaşların salgın tedbirlerine uyup uymadığını kontrol etti. Otobüsteki sivil yolcunun jandarma personeli olduğunu öğrenen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele sürecinde denetimlerini sıklaştırdı. Hem kontrol noktaları oluşturan, hem de sivil olarak halk otobüslerine binen jandarma personelleri, trafik kural ihlalleri, sosyal mesafe ve maske denetimi yapıyor.

OTOBÜSTE SİVİL DENETİM

Denetimler kapsamında Trafik Tim Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hakan Bozkurt, İzmit ilçesine bağlı Sarıhocalar Köyündeki durakta sivil olarak bekleyerek, vatandaşlarla birlikte otobüse bindi. Otobüste hem şoförü, hem de vatandaşları kontrol eden Bozkurt, kural ihlallerinin yapılıp yapılmadığına dikkat etti. Bozkurt’un otobüs içindeki denetimlerinin ardından araç, jandarma kontrol noktasında durduruldu.

 

JANDARMADAN VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Daha sonra otobüs içinde vatandaşlara seslenen Bozkurt, "Jandarma Genel Komutanlığı’nın sivil kıyafetle toplu taşıma araçlarının denetimi ile ilgili görevlendirildim. Sarıhocalar mevkiinden otobüse bindim ve sizlerle beraber buraya kadar geldik. Şoför arkadaşın hareketlerine dikkat ettim, herhangi bir kural ihlali yapmadı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sizlere de korona virüs tedbirleri kapsamında maskelerinizi taktığınız için teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar" dedi.  Şaşıran vatandaşlar ise jandarma personellerine teşekkürlerini sunarak, iyi görevler diledi.

# maske, Kocaeli, İzmit

20 May 2021 - 10:44 - Asayiş

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