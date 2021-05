Başiskele'nin Gençleri 19 Mayıs'ı Büyük Sürprizlerle Kutladı  

Başiskele'de geleceğin teminatı gençlere büyük değer veren ve gençlerin Yasin ağabeyisi olan Başkan Özlü, Koronavirüs salgını dolayısıyla yüz yüze görüşmeye pek fırsat bulamadığı gençlerle internet üzerinden sosyal medya hesaplarından yaptığı bir dizi 19 Mayıs Etkinlikleri ile bir araya geldi.

BAŞKAN ÖZLÜ GENÇLERLE ÇEVRİMİÇİ BİR ARAYA GELDİ

Başkan M. Yasin Özlü, ilçemizin yarınları ve umutları gençlerle internet üzerinden çevrimiçi bir araya gelerek hasbihal etti. Başkan Özlü gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Her ne kadar 19 Mayıs'ta farklı hayallerimiz olsa da aynı duygularla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamayı, birlikte eğlenmeyi, hep birlikte sosyalleşmeyi arzu ettiğimiz programlar planlamış olsak da içinde bulunduğumuz koşullar gereği bu yıl da nasip olmadı. Bu yıl sizlerle online bir araya gelebildik. İnşallah önümüzdeki yıllarda birbirimiz ile kucaklaşacağımız birlikte eğleneceğimiz sosyal programlar yaparak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramlarını hep birlikte kutlama fırsatımız olur." dedi. Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizler şu an lisede, üniversitede okuyorsunuz. Bence bu vakitlerin kıymetini bilin ve keyfini çıkarın. Bizler de sizler için bütün gücümüz ve enerjimizle, sizlerin daha iyi imkanlarla yetişmeniz adına gayret ediyoruz. Gerçekten güzel işler yapıyoruz, yapacağız. Sizlerin de bu işlere sahip çıkmanız gerekiyor. Sizler sahip çıktıkça bizler daha iyilerini yapacağız, bize motivasyon olacak. Kontrolün gençlerin elinde olduğu yeni nesil bir gençlik çalışması diyoruz çalışmalarımıza. Kontrol sizde, patron sizsiniz." Başkan Özlü konuşmasının ardından sözü gençlere bırakarak onların fikirlerini, görüşlerini ve temennilerini dinleyerek not aldı. Başkan Özlü çevrimiçi buluşmanın sonunda tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

GENÇLERE YÖNELİK ÖDÜLLÜ YARIŞMA

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Başiskeleli gençlere yönelik sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgi yarışması etkinliği düzenledi. Başkan Özlü'nün Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında 18 Mayıs Salı günü belirli aralıklarla 4 ayrı soru paylaşımı yapıldı. Başkan Özlü'nün belediye başkanlığı görevine başladığı 2019'dan itibaren ilçede yapılan ve yapılacak hizmet ve eserlerin sorulduğu yarışmaya vatandalar yoğun ilgi gösterdi. İlk etapta 24 ödülün hediye edileceği yarışmada, yoğun ilgi dolayısıyla 48 ödüle çıkarıldı. 19 Mayıs'ta yapılan çekiliş sonucunda yarışmada ilk soruyu doğru cevaplandıran 12 genç powerbank, ikinci soruyu doğru cevaplandıran 12 genç kaykay, üçüncü soruyu doğru yanıtlayan 12 genç akıllı saat ve son soruyu doğru cevaplandıran 12 genç ise katlanabilir bisiklet kazanmayı hak ettiler.

BAŞKAN ÖZLÜ’DEN GENÇLERE MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDELER

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Başiskele Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı yeni gençlik projelerini keyifli ve eğlenceli bir animasyon filmi ile açıkladı. Başkan M. Yasin Özlü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi anlamlı bir günde sosyal medya hesaplarından paylaştığı animasyon filminde gençlere müjde üstüne müjdeler verdiler. Başkan Özlü animasyon filminde gençlere hitap ederek, "Genç arkadaşım, 19 Mayıs'ta bambaşka bir hikâyeye başlayalım istiyorum. Başiskele'de âlâ bir gençlik hikâyesini beraber yazalım. Burada ana karakter sensin. Şehir senin, gelecek senin, hikâye senin. Kurtuluş mücadelemizin başlangıcı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sana armağan ettiği 19 Mayıs gününü, bizler de Başiskelemiz'de size armağan ettiğimiz bir yılla başlamak istiyoruz. Nasıl mı? Bu yıl senin yılın olacak. Bugünden itibaren Başiskelemiz'de "2021 Gençlik Yılı"nı yaşamaya başlayacağız." dedi.

2021'DE BİRÇOK PROJE GENÇLERİ BEKLİYOR

Başkan M. Yasin Özlü animasyon videosunda gençlere yönelik yeni nesil gençlik merkezinden gençbus projesine, spor salonlarından spor akademilerine, aile yaşam merkezi ve evlilik okulundan kariyer ve istihdam merkezine, çocuk akademisinden çocuk ve halk kütüphanesine kadar birçok projeyi açıkladı.

"AT FAVA BEKLE, TAKİPTE KAL"

Başiskele'de bu yıl kontrolün gençlerde olacağını vurgulayan Başkan Özlü, "Yasin ağabeyinizin sizin için yapacağı daha çok şey var. Sürprizlerimiz, hazırlıklarımız, herşey geleceğimizin teminatı genç ve dinamik nesillerimiz için. At fava bekle. Gençliğin kalbi Başiskele'de atacak. Tüm gençler gençlik merkezlerimize akacak. Dağı, denizi, mavisi, yeşili, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, güzel Başiskelemiz'de âlâ işler yapacağız. Takipte kalalım." diye konuştu.

GENÇLERE ÖZEL İNTERNET HEDİYELİ KARTVİZİT

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başiskele Sahili'nde gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, genç kardeşlerinin hem bayramlarını tebrik etti hem de 1 GB hediyeli kartvizitini hediye etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğu vakitlerini evde geçiren gençler için Başkan Özlü'nün talimatıyla geçen yıl başlatılan uygulama gençler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Başkan Özlü 19 Mayıs'a özel gençlere sürpriz yaparak internet hediyeli kartvizitini dağıttı ve genç kardeşlerinin bayramlarını tebrik etti. Yeni nesil kartvizitleri alan gençler de kart üzerindeki karekodu okutarak 1 GB’lık internet kazanırken, hediyeden dolayı Belediye Başkanı M. Yasin Özlü'ye çok teşekkür ettiler.