Kavga önceki gün gece saatlerinde İzmit Cedit Mahallesi Sipahi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyeli bir ailenin çocuğu olan D.A. (7) sokak üzerinde oyun oynadığı akrabasının çocukları ile kavga etti. Bir süre sonra çocukların ailelerinin de dahil olduğu kavga kısa sürede büyüdü. Eline tahta sopalar alan kalabalık iki aile gurubu sokak üzerine birbirine saldırdı. Sopa ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada D.A. ve abisi Yasin A. (19) yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince taraflar güçlükle yatıştırılarak ayrıldı. Tarafların şikayetçi olmaması üzerine gözaltına alınanın olmadığı kavga sonrasında iki aile, yaşadıkları sokaktan taşınarak başka bir yere yerleşti.
20 May 2021 - 11:27- Asayiş Güncelleme: 20 May 2021 - 11:45
Çocukların kavgasına aileler karışınca tekme ve sopalar havada uçuştu
İzmit'te çocuklarının kavgasına dahil olan Suriyeli kalabalık iki grup sopa ve tekmelerle bir birine saldırdı. 2 çocuğun yaralandığı kavga güçlükle yatıştırıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.