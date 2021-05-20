50 günde 150 ton deniz salyası toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevsimsel nedenlerden dolayı İzmit Körfezi’nde görünen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyasıyla (müsilaj) mücadeleye devam ediyor. İzmit Körfezi’nde azalan, fakat yer yer görülen deniz salyaları deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri 50 günlük mücadelede 150 ton deniz salyası topladı.
DENİZ UÇAĞIYLA GÖZLENİYOR
Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını durduran deniz salyası, 50 gün önce İzmit Körfezi’nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı alanın genişlediği görülen deniz salyasıyla mücadeleye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeleri tespit ediliyor.
DENİZ SÜPÜRGELERİYLE ALINIP İZAYDAŞ’TA BERTARAF EDİLİYOR
Deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edilerek, belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araç yönlendiriliyor. Poyrazın etkisiyle de İzmit Körfezinde azalma gösteren, fakat yer yer görülen deniz salyaları deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplanıyor. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ’a yönlendiriliyor.
50 GÜNDE 150 TON DENİZ SALYASI TOPLANDI
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında 50 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplam 150 ton deniz salyası toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce, mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.