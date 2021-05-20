Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
20 May 2021 - 11:52- Gündem G: 20 May 2021 - 11:55

Maske zorunluluğu kalkabilir! Tarih verdi...

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, hem hastalığı geçirerek hem de aşılama ile toplumun yüzde 70'e yakınının bağışıklık kazanması halinde birçok alanda maske zorunluluğunun kalkabileceğini söyledi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, değerlendirmede, şu anda corona virüse karşı aşının en büyük silah olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Savaşçı, “Corona virüste dünya savaşını kazandıracak olan nokta da bizim için aşı gibi görünüyor. Amerika’da ikinci dozu tamamlanan insan sayısı yüzde 38 oldu, ülkemizde şu anda yüzde 14 boyutunda. Amerika, özellikle çok kalabalık yerler dışında maskeyi takma zorunluluğunu da ortadan kaldırdı. Bizde de toplumun yüzde 70’e yakını immunize hale gelirse bu hem hastalığı geçirme anlamında hem de toplumun yarısını aşılayabilirsek bu yaz sonunda olabilecek bir gerçeklik, bizim de aslına sonbaharda hem vaka sayılarımız çok düşük kalacaktır hem de birçok alanda maske zorunluluğu kalkmış olacak. Okullarımız açılacak, kafeler, eğlence sektörü, sinemalar, tiyatrolar, özlediğimiz her şeye geri dönüş yapabileceğiz gibi duruyor” dedi.

‘TEMMUZ, AĞUSTOS GİBİ CİDDİ DÜŞÜŞLER YAKALAYABİLİRİZ’

Doç. Dr. Savaşçı, aşı hızının artırılması gerektiğini vurgulayarak, söyle konuştu:

* Dünyada şu anda 10’uncu sıradayız; ama nüfusa göre aşılama oranında ne yazık ki biraz teminde sıkıntı yaşadığımız için hem de ramazanın etkisi ile 48’inci sırada kaldık.

* İsrail’de günlük vaka sayısı 8’e kadar düştü. mRNA aşısı yaptılar, herhangi bir yan etki de oluşmadı. Halkımızda biraz çekinceler var. Bazı medya kuruluşları, sosyal medyada hem aşıyı hem de tedavileri olumsuz etkileyecek açıklamalar var.

* Dolayısıyla çok tartışmalara girmeden aşıyı mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Dünyada aşının etkisi ile virüs yayılımı azalıyor. Bunun etkisi ülkemizde de görünüyor.

* Biz vakalarda 10 binler seviyesindeyiz. Belki günlük 1-2 bin artışlar olabilir; ancak ciddi dalgalanmalar beklemiyoruz. Aşılanmayı artırırsak temmuz, ağustos gibi vakalarda ciddi düşüşler yakalayabiliriz. Muhtemelen bizim sonbaharda günlük vaka sayılarımız belki 500’ün altına bile düşmüş olacaktır.

‘EN ETKİLİ İLAÇLARI DOĞRU ŞEKİLDE UYGULUYORUZ’

Doç. Dr. Savaşçı, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 tedavi rehberinden corona virüsü tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin etken maddeli ilacın çıkarılmasına ilişkin, “Rehberden hidroksiklorokin kullanımı çıkarıldı; ama biz zaten rehberde olsa bile sahadaki verilere göre bazı ilaçları kullanmıyorduk. Biz en etkili ilaçları doğru şekilde, en iyi şekilde uyguluyoruz. Biz bunu uzun süredir kullanmıyorduk. Halkımız bize inansın, güvensin. Dünyadaki rehberler dahilinde ülkemizin genel rehberleri dahilinde yararlı ilaçları kullanmaya çalışıyoruz. Favipiravir de elimizdeki tek antiviral olarak kullandığımız ilaç. Bu da birçok ülkede kullanılıyor. Yan etki olarak karaciğer enzimlerinde yükseklikler yaşanabiliyor; ama bunların hepsi geri dönüşlü olarak yaşandı. Dolayısıyla halkımız doktorların, hekimlerin, bilim insanlarının dediklerinden şaşmasın, aşılarını yaptırsın” dedi. 

# maske, eğitim, covid-19

20 May 2021 - 11:52 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele'nin Gençleri 19 Mayıs'ı Büyük Sürprizlerle Kutladı   mask
Başiskele'nin Gençleri 19 Mayıs'ı Büyük Sürprizlerle Kutladı  
Spor tesisi işleri yaptırılacak mask
Spor tesisi işleri yaptırılacak
İznik Hacıosman'da 10000 m2 tarla icradan satılık mask
İznik Hacıosman'da 10000 m2 tarla icradan satılık
İznik Müşküle'de 604 m2 zeytinlik icradan satılık mask
İznik Müşküle'de 604 m2 zeytinlik icradan satılık
‘’Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği’’   mask
‘’Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk desteği’’  
20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak mask
20 adet arsa ve tarla ile 1 adet dükkan ihale ile satılacak
Anket Kartepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü mask
Dünürü tarafından bıçaklanan şahıs öldü
Evinin banyosunda intihar etti! mask
Evinin banyosunda intihar etti!
İş arkadaşlarının ulaşamadığı şahıs evinde ölü bulundu mask
İş arkadaşlarının ulaşamadığı şahıs evinde ölü bulundu
Fren yerine gaza bastı 5 metrelik otopark duvarından böyle düştü! mask
Fren yerine gaza bastı 5 metrelik otopark duvarından böyle düştü!
İki çocuk babası koronaya yenildi! mask
İki çocuk babası koronaya yenildi!
İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri mask
İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri

GALERİ

Bu büyük taraftara ŞAMPİYONLUK yakışır mask
Bu büyük taraftara ŞAMPİYONLUK yakışır
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı mask
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı
Yola dökülen hidrolik yağı zor anlar yaşattı mask
Yola dökülen hidrolik yağı zor anlar yaşattı
Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi" mask
Yeniden Refahlılar İzmit’te buluştu "Müslüman ülkelerin kukla yöneticileri kınamaktan öteye gidemedi"
İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi mask
İzmit’te yanan vagonlar çürümeye terk edildi
İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu mask
İzmit'te tam kapanma sonrası sokaklarda yoğunluk oluştu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL