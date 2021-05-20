“Baroda temsil edilemeyen avukatların sözü olmaya adayız”

3 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle aralık ayına ertelenen Kocaeli Barosu 36’ncı Olağan Genel Kurulu’nun tarihi, yaklaşık 3 hafta önce Baro Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir’in açıklamalarıyla netlik kazandı. Mevcut Başkan Av. Candemir, seçimlerin 5-6 Haziran’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacağını duyurdu. Baro Başkanlığına yeniden aday olan mevcut Başkan Av. Candemir’in ardından henüz resmi açıklama yapmayan “Öteki Adaylar” da Baro Yönetimine aday olduğunu ilk olarak gazetemiz aracılığıyla duyurdu. “Öteki Adaylar” adı altında bir araya gelen Av. Talip Kavak, Av. Selda İlgöz ve Av. Hüseyin Akbaş; temsiliyette Baro Başkanlığının değil, Baro Yönetiminin daha değerli olduğunu belirterek başkan adayı göstermeden kolektif bir çalışma ile yola çıktıklarını ifade ettiler. Şimdilik 3 kişinin adaylığını açıkladığı “Öteki Adaylar”, neden aday olduklarını, projelerini ve mesleki sorunlarını ‘Tele Röportaj’ımızda anlattı.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Öteki Adaylar kimdir?

Biz Kocaeli Barosu’nda avukatlık yapıyoruz. Aslında bizim kişisel olarak kim olduğumuzun çok önemi olmadığını düşünüyoruz. Kimleri ve hangi fikirleri temsil etmeye aday olduğumuz değerli. Biz özellikle Baro yönetimlerinde yasa gereği temsil edilemeyen avukatların sözü olmaya, bağlı ve işçi çalışan avukatların sözü olmaya adayız. Yıllardır aynı yüz, aynı söz ve aynı yöntemlerle yürütülen Baro yönetiminde kendilerinin temsil edilemediğini düşündüğümüz meslektaşlarımıza söz olmaya adayız. O yüzden bizi tanımlayanların isimlerimiz değil, fikirlerimiz ve temsilci olma iddiamız olduğunu düşünüyoruz. Kolektif bir çalışma ile Baro Yönetim Kurulu’na aday olacağız. “Öteki Adaylar” ismi ile şimdilik 3 avukat adaylığını açıklıyor. Görüştüğümüz kişiler var, ama henüz tam onay almadık. Adaylık genel kurul gününe kadar açık. Avukat Talip Kavak, Avukat Selda İlgöz ve Avukat Hüseyin Akbaş olarak “Öteki Adaylar”ın yönetim kurulu adaylarıyız.

Avukatlık, hayalinizdeki meslek miydi? Nasıl adım attınız?

Elbette hayalimizdi, en başından beri avukatlığı düşünerek hukukçu olduk. Ne yazık ki hukuk sisteminin sorunları nedeni ile avukat haklarının sıkıştığı, mesleğin Yargı’nın üçüncü ayağı olması gerekirken savunmanın sözünün kesildiği bir dönemi ve zorlukları tüm meslektaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Gerçekle hayal arasında büyük farklılıklar olduğunu yaşayarak gördük; fakat bir ucundan tutup değiştirmeye ve ilerletmeye aday olacak kadar da umutluyuz.

“HUKUKUN BAĞIMSIZLAŞABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Türkiye’de hukuk sistemi yıllardır eleştirilerin odağında. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?

Söylenecek çok söz var. Yine de hukukun en temel sorununun, her dönemde olduğu gibi ne yazık ki bağımsız olamaması olduğunu düşünüyoruz. Yargıtay’ın kapısından bir gün bile mesai için girmeyen birinin Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçilmesinden tutun da verdikleri karar sonrası hiçbir gerekçe olmadan başka yerlere ve görevlere gönderilen hakimlere, yazılı sınav sonuçlarına göre değil, kaydı bile yapılmayan sözlü mülakatlarla hakim, savcı mesleğine seçilmesine kadar birçok uygulama hukukun bağımsız olamadığını bize apaçık göstermektedir. Biz mesleki liyakatı ile görev almış hukuka bağlı yargıç ve savcılarla hukukun bağımsızlaşabileceğini düşünüyoruz.

“KONGRE TARİHİ ÜYELERE DUYURULMADI”

5-6 Haziran (çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12-13 Haziran) tarihlerinde Kocaeli Baro Başkanlığı seçimleri var. ‘Öteki Adaylar’ grubu olarak kongreye adaysınız. Neden böyle bir isim tercih ettiniz?

Öncelikle seçim tarihi ile ilgili Baro Başkanı’nın gazetelere verdiği açıklama dışında Baro üyelerine verilen çok uzun süre bir açıklama veya duyuru olmadı. Birçok Baro, genel kurul ve seçimini yapabildi ise de Kocaeli Barosu genel kurulunu yapamamıştır. Bu konuda Baro’nun avukatları bilgilendirme ve seçim hakkının kullanılması ile ilgili etkin bir çalışma içinde olduğunu ne yazık ki söyleyemeyiz.

“BARO YÖNETİMİNE İLGİ ÇOK AZALDI”

Neden “Öteki Adaylar” ismi sorusuna gelecek olursak, başta da söylediğimiz gibi bizler daha çok kendisinin temsil edilmediğini düşünen meslektaşlarımızı temsil edebilme iddiası ile yola çıktık. Aslında meslekte ve Baro temsiliyetinde kendisini “öteki” olarak görenler adına söz söylemek iddiamız olduğundan bu isme karar verdik. “Öteki” ismi azınlıkta olan veya az olanı ifade eder gibi dursa da biz var olanın dışındakileri ifade eden aslında çok daha fazla bir çoğunluğu Baro yönetimine dahil etmeyi amaçladık. Ne yazık ki Baro seçimlerinin sürekli keyfi ve siyasi nedenlerle ertelendiği bu dönemde meslektaşlarımızın da seçimlere ve Baro yönetimine katılmada ilgisi çok çok azaldı. Aslında bizim bu çıkışımızın Barodaki tüm kesimlerin Baroyu sahiplenip seçimlere yoğun katılmasını da sağlamaya bir katkı olacağını düşünüyoruz. Baronun daha etkin, kapsayıcı ve güçlü olabilmesi için her fikrin her kesimin temsiliyetinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenlerle “Öteki Adaylar” ismi ile adaylık çalışmaları yapıyoruz.

‘Öteki Adaylar’ Baro yönetimine neden aday?

Birçok sebebi var ama kısa kısa ifade etmek gerekirse;

Yeni, genç, işçi avukat sorunları sayısı hızla artan genç ve yeni avukatlar göz önüne alındığında en temel sorun olan ekonomik sıkıntılarına çözüm arayışı olabilmek ve onların yönetimde sözü olabilmek için,

Ekonomik sıkıntılar içinde intihar eden, haciz esnasında öldürülen, mesleğini bağımsız olarak yürütemeyip iş takipçisi ve ucuz emek olarak görülerek çalıştırılan avukatların sesi olabilmek için,

Avukatlık mesleğinin cübbe dahi giymeden yapılan esnaf avukatlık haline gelmesine ve gün geçtikçe daha çok itibar kaybediyor olmasına çareler aranabilmesi için,

Hukuk, demokrasi ve özgürlük mücadelesi kolektif bir emeğin gerekliliği karşısında Baroların duracağı yeri belirlemesi ve Baronun Sendikalar, Sivil Toplum Kurumları ile bağını ve eylemliliğini geliştirecek ortak çalışmalar içinde yer alması için,

Baronun daha kapsayıcı ve çoğulcu, her hukuk siyaseti fikrinin temsil edilebildiği ve yönetime etki edebildiği yönetim yapısına sahip olabilmesi için,

Baronun kurum olarak kadın ve LGBTI+ hak arama mücadelesinde daha etkin katkısını sağlayabilmesi için adayız.

“TEK KARAR UYGULAYAN BAŞKAN DEĞİL, YÖNETİM OLMALI”

Başkan adayı olarak projeleriniz nelerdir?

Bizim bir Başkan adayımız yok, Başkanlığın yönetimi temsil gücü olduğuna inanıyoruz. Yönetimin tek karar alanı ve uygulayanı olarak Başkanlığın görülmesine karşıyız. Yönetimin tek bir yapıdan oluşmadığı farklı fikir ve düşüncelerin şeffaf bir şekilde tartışıldığı bir temsil alanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Tek adam yönetimine net bir şekilde karşı çıkan bir yapıda Başkan’ın bu kadar öne çıkmasını ve temsiliyeti aşacak şekilde güçlendirilmesini de doğru bulmuyoruz. Biz biraz da bu Baro anlayışını değiştirmek için salt yönetim adayları olarak seçimlere katılıyoruz. Yürütme organı olan Yönetim ve Başkanın yanında bizce temsili demokrasiye uygun düşecek şekilde Baro Meclisinin de oluşturulması ve kurumsallaştırılması şarttır. Baro genel kurulunun seçimden seçime toplanması ile avukatların yönetime katıldıklarını iddia etmek en temel ve ilkel demokrasi öğretisine dahi terstir. Bu nedenle biz var olan Başkan’a karşı bir adaylık söylemi ile değil, yönetime daha fazla güç katabilme adına Başkan adayı olmadan daha değerli olduğunu düşündüğümüz Yönetim Kurulu adayları olarak seçimlerde yer alacağız.

“BAROLAR PROTOKOL MAKAMLARI OLMAMALI”

Sizin gözünüzden Baronun misyonu ne olmalıdır?

Barolar hukukun bağımsız gücü olan avukatların temsilcisidir. Bu nedenle de yargının memur olmayan sivil tarafıdır ve halkı temsil eder. Savunma tüm sivil toplum yapılarının hak mücadelelerine öncü konumda yer almalıdır. Barolar protokol makamları olmamalı, ‘Resmi kurumuz’ derdi ile protokollerde görüntü verme kaygısından kurtulmalıdır. Baroların yeri/görevi/misyonu örneğin Gebze'de sendikal örgütlenmeleri nedeni ile işten atılan işçilerle fabrika önünde olmakla sağlanır. Ya da Sakarya'da ölen işçilerin yakınları ile duruşma salonunda, hakları için eylem yapan ve polis şiddeti ile gözaltına alınan öğrencilerle karakolda, yüzüne kezzap atılan trans bireyin tedavisinde hastane odasında, siyasi fikirleri nedeni ile cezaevlerinde yer alan gazeteci, siyasetçi hukukçularla görüşme odasında yer almakla kendisini ifade eder.

“AVUKAT HAKLARI MERKEZİ DAHA ETKİN OLMALI”

Avukatların yaşadığı yargısal sorunlarda Baronun görevi ve sorumluluğunu yeterli buluyor musunuz?

Bizim meslektaşlarla görüşmelerimizde yaşanılan sorunlarda Baroya başvurmanın sorunu çözeceğine inancın düşük olduğunu gördük. Gerçekten de avukatların yaşadıkları sorunları aşmada Avukat Hakları Merkezi’nin daha etkin çalışabilmesi gerekir. Bunun için çözüm sağlamış Baroların yöntemlerini aynen alıp uygulamak dahi bu konuda ciddi bir ilerleme sağlayabilecektir.

“ÇOKLU BARO’YU DESTEKLEYEN TEK KİŞİ FEYZİOĞLU’DUR”

Şu anda Kocaeli Barosu'nun mevcut üye sayısı 2 bin 180. Baro ailesi gün geçtikçe büyüyor. Üye sayısı 5 bini bulduğu takdirde Çoklu Baro Sistemi gibi bir durumla karşılaşırsanız ne gibi bir yol izlersiniz?

Çoklu Baro, Metin Feyzioğlu’nun koltuk sevdasına bir çare olur mu bilinmez ama Baroların ve mesleğin sorunlarına bir çözüm olmayacağı açık gibi görünüyor. Bu bir dayatma şeklinde olmamalıdır. Tüm Baroların ve büyük çoğunluğun istemediği bir uygulamadır. Bu uygulamayı desteklediğini açıkça söylediğini bildiğimiz tek kişi Birlik Başkanlığı koltuğunu meşgul eden Feyzioğlu’dur. Onun da koltuğu meşgulü kısa sürede sona erecektir. O nedenle bizce mesele “Çoklu Baro” değil, “tek adamlı” yönetim anlayışlarının her alanda sona ermesi ve çoğulcu yönetim anlayışının uygulanmasıdır.

TALİP KAVAK KİMDİR?

1979 Sivas doğumlu, 2003 yılından bu yana avukatlık mesleğinde, Kocaeli Üniversitesi’nde yeni Rektör göreve gelene kadar birçok bölümde hukuk dersleri verdi. Çağdaş Hukukçular Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yardımcılığı dahil görevler aldı. Sosyal Haklar Derneği Başkanlığı yaptı. Kocaeli Barosunda önceki dönemlerde İnsan Hakları Komisyonunda yönetiminde yer aldı. Daha önce yönetime hiç aday olmadı.

SELDA İLGÖZ KİMDİR?

Malatya doğumlu. 2004 yılından bu yana avukatlık mesleğinde, Kocaeli Üniversitesi’nde ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde birçok bölümde hukuk dersleri verdi. 2010-2014 yılları arasında Baronun Kadın Hukuku Komisyonu Başkanlığını sürdürdü. Kocaeli Barosu’nda önceki dönemlerde İnsan Hakları Komisyonu yönetiminde yer aldı. Kadav Mütevelli Heyeti’nde görev almıştır. Ka-Der, Kocaeli Kadın İnisiyatifi, Kocaeli Kadın Platformu, Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi üyesidir. Daha önce yönetime hiç aday olmadı.

HÜSEYİN AKBAŞ KİMDİR?

1977 Amasya doğumlu, 2005 yılından bu yana avukatlık mesleğinde, Kocaeli Üniversitesi’nde hukuk dersleri verdi. Çağdaş Hukukçular Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı da dahil görevler aldı. Kocaeli Barosu’nda önceki dönemlerde İnsan Hakları Komisyonunda yer aldı. Daha önce yönetime hiç aday olmadı.