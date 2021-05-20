Koronavirüs Kocaeli'de 2 can aldı

Bekir Şahin

Derince Yenikent Gülbahar Sokak'ta ikamet eden Bekir Şahin (82) Covid-19 nedeniyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 5 çocuk babası olan Bekir Şahin'in cenazesi Yenikent Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

Yaşar Yetiştiren

İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde ikamet eden Yaşar Yetiştiren (89) Covid-19 sebebiyle vefat etti. Emekli Astsubay ve 3 çocuk babası olan Yaşar Yetiştiren'in cenazesi Kent Mezarlığında öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.