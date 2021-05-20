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20 May 2021 - 16:23- Gündem G: 20 May 2021 - 16:25

Yeni nesil kütüphaneler için protokol imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile hayata geçirilecek yeni kütüphane projesi için Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Çayırova Belediye Başkan Bünyamin Çiftçi arasında iş birliği protokolü törenle imzaladı.
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Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yıl sonuna kadar Kocaeli genelinde yeni nesil 8 kütüphaneyi hayata geçirmek için çalışmalarına başlamıştır. Bu kapsamda gerçekleşen görüşmeler sonucu Çayırova Belediyesi ile iş birliği hayat buldu. İlçeye iki yeni kütüphane kazandırmak için Çayırova Belediye Başkanlığı’nda protokol töreni düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve Çayırova Belediyesi adına da Başkan Bünyamin Çiftçi arasında imzalar atıldı. Böylece Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi içinde bulunan Çayırova İlçe Halk Kütüphanesi’nin alanı genişletilecek ve Akse Mahallesine de kâtip kahve şeklinde son derece modern bir kütüphane ilçeye kazandırılmış olacak.

AKSE VE YENİMAHALLE’DE

İmza töreni sonrası, Akse Mahallesi’nde 500 metrekare alanda yapılacak projede çocuk, engelli ve yetişkinlerin hizmet alacağını, Yenimahalle’de 2000 m2 alanda yapılacak kütüphanelerin herkese hitap edeceğini ifade eden Başkan Çiftçi,” Halkımızın kitap okuyup, çay-kahve içebileceği bu mekânda ders çalışma odası, dinlenme, konferans salonu, etkinlik bölümü ve atölyeler yer alacak. Kültür, sanat söyleşileri ve imza günlerinin de gerçekleştirileceği ve içinde binlerce kitabın bulunacağı bu yerlerimizi en kısa sürede hayata geçireceğiz” dedi. İl Müdür Fatih Taşdelen ise konuşmasında, “Başta desteklerinden dolayı Başkanımıza teşekkür ederim. İnşallah yeni neslin ihtiyaçlarını karşılayabilecek iki güzel kütüphanemiz açılacak. Akse ve Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 7’den 70’e insanlarımızın faydalanacağı mekanlar olacak. Herkese şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, çocuk

20 May 2021 - 16:23 - Gündem

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