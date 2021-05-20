"Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak şeref, namus ve vatan meselesidir”

Konuşmasına, “Kıymetli arkadaşlar bazı insanlar vardır kendi hayatlarını değiştirir, bazı insanlar vardır sizlerin hayatlarını değiştirir, bazı insanlar da vardır tüm hayatları değiştirir.” Cümlesiyle başlayan Hüseyin Baş, “Bugün 19 Mayıs 1919'da kutlu yolculuğu başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bizlere o günleri yaşamayı ve anmayı öğreten, şiar edindiren merhum ve ebedi genel başkanımız Prof.Dr.Haydar Baş'ın bizleri eğitip, bizleri yüceltip bu davaya kazandırarak karanlıkları aydınlatmak için, yarınları aydınlatmak için öğrettiği bu yolda Allah'ın izni ile hiç durmadan, yılmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Dedi.

“MERHUM GENEL BAŞKANIMIZ YAŞARKEN BİR SÖZ VERDİK”

“Bugün çok kıymetli bir gün. Hepimizin bildiği üzere Atatürk Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan hareket ettiğinde tarih 16 Mayıs 1919’u gösteriyordu.” İfadelerini kullanan Hüseyin Baş şöyle devam etti, “Kendisine ölüm tehditlerinin savrulduğu bir dönemde ve kendisinin baskılanmak üzere, yok edilmek üzere yollandığı Anadolu'da, bizim ' var bi hayalimiz' dediğimiz gibi O da hayalleri ile cumhuriyeti inşa ediyor. Kendilerini Samsun’a götüren gemide dahi istikbali, istiklali ve cumhuriyeti hayal eden, düşünen ve bu ideale sahip tek bir kimsenin olmadığı bir ortamda Mustafa Kemal Atatürk öyle bir iş başarıyor ki… Türk milletini cumhuriyet bilinci ile donatıp bu uğurda savaşmaya ikna edip, bugün bizim rahatlıkla ve huzurla yaşayabildiğimiz, çocuklarımızı yetiştirebildiğimiz, ibadet edebildiğimiz Türkiye'yi bize emanet ediyor. Bu bizim için elbette bir şeref meselesidir, namus meselesidir, vatan meselesidir. Bu şeref ve namusumuzu müdafaa etmek için tüm benliğimiz ve kararlılığımızla mücadelemizi sürdürmeye, merhum genel başkanımız yaşarken söz verdik ve bugün o sözü tutmakla mükellef olan insanlar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

“ALLAH BİZE KUTLU KADERLER NASİP ETSİN”

Konuşmasında, “Yönetmek başka bir şeydir, şekillendirmek başka bir şeydir.” Şeklinde dikkat çekici bir ifade kullanan BTP Genel Başkanı Baş, “Bizler yolculuğumuzun sonunda Türkiye'yi yönetmek için değil, Türkiye'nin yarınlarını aydınlatmak ve şekillendirmek için geliyoruz. Bu kutlu yolda Allah hepimize kutlu kaderler nasip eylesin. Hiç bir siyasi yapılanmanın idealinin olmadığı bir dönemde, hele ki bizim kutsal ve yüksek ideallerimizi ideal edinmediği bir dönemde, biz merhum genel başkanımızla bir yürüyüşe çıktık. Bu yürüyüş bugün itibariyle benim liderliğimde ve sizlerin bana verdiği büyük güçle devam etmektedir. Allah hepimize bu yolculuğu tamamlamayı ve gönüllerimizde olan ve de hakkımız olan iktidar makamını yaşamayı nasip eylesin.” Dedi.

“ATATÜRK EGEMENLİĞİ TÜM MİLLETE VERDİ”

19 Mayıs programında mevcut durumu da değerlendiren BTP lideri şöyle konuştu, “Bugün öyle bir süreçteyiz ki Atatürk sarayları yıktı, bugün saraylar yapılıyor. Atatürk kralları yıktı bugün krallıklar meydana geliyor. Atatürk egemenliği tek bir kişinin elinden alıp tüm Türk milletine verdi bugün ise Türk milletinin egemenliği elinden alındı ve tek bir kişiye bağlandı. Türkiye'yi içinde bulunduğu bu zifiri karanlıklardan çıkaracak modele sahip tek kadro olarak yılmadan, usanmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizlere lazım olan şey Atatürk'e ve Haydar Hoca’ya inan insan olmanın ötesinde Atatürk'ün ve Haydar Hoca’nın inandığı insanlar olabilmektir. Biz Atatürk'ten emanet aldığımız cumhuriyeti yüzyıllar hatta bin yıllar ve hatta kıyamet sabahına kadar yaşatmaya mükellef olan, bunu gönlünde ve zihninde inanç edinmiş, dava edinmiş insanlarız. İnşallah Allah hepimizin gönlüne göre bugünlerin yüzü suyu hürmetine bu kutlu kaderleri yaşamayı hepimize nasip edecektir.”

“BU ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE İZİN VERMEYİZ”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş 19 Mayıs kutlama programındaki konuşmasını şu ifadelerle noktaladı, “Atatürk büyük bir savaş verdi ve bunun sonunda hepimizin yaşayabildiği bir ülkeyi bizlere emanet etti. Bu ülkenin yıkılmasına, bölünmesine, bu ülkenin inanç ve duygu dünyası açısından başka hiç bir sahaya sürülmesine izin vermeden O'nun bize bıraktığı şekilde, Onların huzuruna gittiğimizde hesabımızı verirken Onların bıraktığı şekilde bu emaneti iade etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Bir daha ki bayramda inşallah sokaklarda horonlar eşliğinde bu bayramı kutlamayı yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”