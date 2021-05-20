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20 May 2021 - 16:54- Gündem G: 20 May 2021 - 16:57

Hemşiresi darp edilirken araya giren doktor o anları anlattı

Kocaeli'de rahatsızlanan çocuğunu tıp merkezine götüren şüpheli, çocuğunun canını yaktığını iddia ettiği hemşireye yumruk atarak, darp etti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen hemşiresini kurtarmaya çalışan doktor Yılmaz Aydın ise o anları anlattı.
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Olay, dün gece saatlerinde Çayırova’da bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Muhammet Ç., rahatsızlanan çocuğunu tedavi için tıp merkezine getirdi. Tedavi edilen çocuğun damar yolu açılma işlemi sırasında ağladığını gören Muhammet Ç., çocuğunun canını yaktığı iddiasıyla hemşire Serhat Özcanlı ile tartışmaya başladı. Damar yolunun doktor tarafından açılmasını talep eden Muhammet Ç., doktorun damar açma işlemi yapmadığını söyleyen Özcanlı’ya yumrukla saldırdı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Özcanlı yaralanırken, olayı gören tıp merkezi çalışanları ise Muhammet Ç’yi sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan tavırlarını sürdüren Muhammet Ç., araya girmek isteyen Dr. Yılmaz Aydın’a da saldırdı. Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muhammet Ç., gözaltına alındı. Olay tıp merkezinin güvenlik kameralarına yansırken, hemşiresi darp edilirken araya giren acil doktoru Yılmaz Aydın o anları anlattı.

 

"AYAKTA DURAMAYACAK ŞEKİLDE ALKOLLÜYDÜ"

Hemşiresini darp eden şüphelinin alkollü olduğunu söyleyen Yılmaz Aydın, "Çok ilginçti. Dün gece 23.00 sularında acilde nöbetçiyken bir çocuk hasta getirdiler. Ateşli olduğunu söylediler. Çocuğun ateşinin olmadığını gördük ama yine de kurallar gereği muayene ettik. Muayene sırasında çocuğun diş çıkardığını, boğazında kızarık olduğunu fark ettim ve olası bir enfeksiyona karşı kan tahlili istedim. Laboratuvara yönlendirdim daha sonra laboratuvardan bazı sesler duymaya başladım. Kan alan hemşiremize, "Sen çekil, sen alma çocuğun canı yanıyor" şeklinde bağrışma oldu. Bu sırada diğer hemşiremiz Serhat bey, onların yanına gitmiş. 'Kanı ben alayım' demiş. Daha sonra çocuğun babası, hemşiremize sözlü saldırıda bulunmaya başlamış. Ben o sırada seslerin arttığı duyunca yukarıya doğru çıktım. Tam merdivenleri çıkıp karşı karşıya geldiğimde hemşirem Serhat'a yumruk atıldığını gördüm ve koşa koşa olay yerine gittim. Ayırmaya çalışmaya çalıştım bir yandan, bir yandan da kişiyi çıkarmaya çalıştım. Kişi aşırı derecede alkollüydü, ayakta duramayacak şekilde alkollüydü. Tutup çekmeye çalıştık, çıkartmaya çalıştık, bir yandan da diğer hasta yakınları da olaya müdahale etmeye çalıştı. Onlar da huzursuz oldular. Sonrasında kişiyi çıkartmaya çalışırken bana küfürler etti. Ama bir şekilde aldık dışarı çıkardık, sonrasında da emniyete haber verdik" dedi.

 

"ZİHİNSEL YAPILARINI BOZDU"

Hemşirenin darp sırasında yaralandığını belirten Aydın, zanlının gözaltına alındığını söyledi. Aydın, "Dün gece polis ekipleri hemen geldi. Bizim ifadelerimizi aldılar. Hemşiremin dudağında patlak oluştu. Tabi aynı zamanda psikolojik olarak kendisini kötü hissediyor, tüm personelimiz kendisini kötü hissediyor. Böyle bir ortamda şu pandemi ortamında böyle bir şeyle karşı karşıya gelmek hepimizin düşüncelerini, zihinsel yapılarını çok bozdu. Sağlık çalışanları zaten çok yorulmuş durumda, yeterince canla başla uğraşıyor. Böyle bir ortamda sağlık çalışanına yardımcı olmak dururken, ona yapılan kötü muamele kabul edilemez bir durum" diye konuştu.

# çocuk

20 May 2021 - 16:54 - Gündem

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