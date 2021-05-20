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20 May 2021 - 21:00- Gündem G: 20 May 2021 - 19:28

Esnaf oda başkanlarından  akaryakıtta ÖTV zammı tepkisi! “Bu zam  hoş değil”

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) gelen zamma Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Servis Aracı İşletmecileri ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi başkanları tepki gösterdi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı. Karara göre göre ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8652 TL’den 1.3313 TL’ye, 98 oktan benzinde 1.0283 TL’den 1.5836 TL’ye çıkarıldı. ÖTV miktarı litre başına motorinde 0.7253 TL’den 1.2931 TL’ye çıkarılırken bütan, propan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG’de 0.2810 TL’den 0.8107 TL’ye yükseltildi. Karar dün itibariyle geçerli olmaya başladı. Pandemi döneminde akaryakıta vergi zammı yapılmasına kentimizde bulunan oda başkanları tepki gösterdi.

“HOŞ BİR ZAM DEĞİL”

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Kemal Kaya, “Milletin canı boğazındayken bu vergiye hoş geldin demek mümkün değil. Bu duruma cevap vermek bile zor. Boyuna vergi zammı yapılıyor. Gelirler azalırken giderler artıyor. Bir de üstüne vergi zammı doğru değil. Dolar ve Euro almış başını gidiyor. Taksici sokağa çıkma yasağında kimi bulup da kimi taşıyacak. Esnaf mağdur. Bir kuruş dahi vergi zammı külfet getiriyor. Lastik fiyatı almış başına gidiyor. 100 liraya tamir edilen ufak bir arıza şimdi 200 liraya yapılıyor. Karmaşık bir durumdayız” dedi. 

“KAŞIKLA VERDİLER, KEPÇEYLE ALACAKLAR”

Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Ahmet Taşcı, “Biz fabrikalar ve servis çektiğimiz yerlerle senede bir defa anlaşma yapıyoruz. Bize zaten anlaşma sonrası yüzde 10 para kalıyordu, bu zam ile birlikte bu para da gitti. Bedavaya çalışacağız artık. Mazot gideri zaten en büyük giderimiz. Emeklinin, işçinin aldığı zamma bakın bir de bu vergi zammına bakın. Bu kadar zam olur mu? Pandemide yüzde 50 kısıtlaması nedeni ile 300 e yakın P Plakasız araç çalıştırmak durumundayız. Yapılan zam her tarafa yansıyacak. Kaşıkla verdiler, kepçe ile alacaklar. Eksinin de eksisindeyiz” dedi.

“MAKUL BİR DAVRANIŞ OLMADI”

S.S. 6 No’lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Timuçin Sevilmiş, “Tabii ki bu durumdan etkilendik. Sadece akaryakıttan dolayı değil, 15-16 bin lira para toplarken 4 bin liraya düştü. Şoför çalıştırmakta zorlanıyoruz. Mazota para veremiyoruz. Cepten para vererek adam çalıştırıyoruz. Mal sahipleri bu konudan çok şikayetçi. Çoğumuz bu durumdan rahatsızız. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Akaryakıta vergi zammı bu dönemde hem doğru değil, hem hoş değil. Biz bu dönemde defter tutturduğumuz muhasebecinin parasını veremiyoruz. Vergi zammı makul davranış olmadı. Türkiye’de vergi sınıflandırmasına baktığımızda 3-4 vergiden para kazanıyor devlet. Geliri bunlar, haklılar ama bu mağduriyet haklılığın önünde bir durum” dedi.

# Kocaeli

20 May 2021 - 21:00 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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