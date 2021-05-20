Pandemide tatile çıkamayanlar, tatil yapanları bencillikle suçladı

17 Mayıs sabahından itibaren pandemi nedeniyle alınan kısıtlamalar kademeli olarak kaldırıldı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri 21.00-05.00 arasında iken hafta sonları ise yasaklar devam ediyor. Kademeli Normalleşme Dönemi’nde tatilcileri ilgilendiren seyahat yasağı ise, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan zamanlarda devam etmeyecek. Bununla ilgili olarak uzun zamandır kendini evine kapatan ve kısıtlamalardan dolayı tatil yapamayan vatandaşların bazısı tatili hak ettiğini söylerken bazısı ise tatile çıkmanın bencillik olduğunu söyledi.

Nezahat Bülbül (EMEKLİ): Tatile çıkmak artık bizim için bir lüks haline geldi. Eskiden karavanla tatile çıkardık, şimdi yapamıyoruz. Her şey çok pahalı oldu. Önümüzü göremiyoruz. Pandeminin ülkemizde iyi yönetildiğini düşünmüyorum. Tatil en son düşüneceğimiz şey oldu.

“BU SENE DÜŞÜNMÜYORUM”

Funda Erdoğan (MALİYECİ): Geçen sene Marmaris tarafında tatil yaptım. Pişman da değilim çünkü tedbirler alındığı sürece tatile çıkılabilir. Ben geçen sene özel aracımla çıkıştım. Herhangi bir sıkıntım yoktu. Bu sene düşünmüyorum belki tatil yerine işimle ilgilenirim.

“AŞILANMA RAHATLATTI”

Gülşen Erdoğan (MALİYECİ): Geçen sene pandemiden dolayı tatile çıkmadım. Bu sene aşılanma beni biraz daha rahatlattı. Tatile çıkmayı düşünüyorum. Antalya tarafına gideceğim. Tatil zaten insanların en doğal hakkı.

“TATİLE İHTİYAÇ VAR”

Emirhan Süzük (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ): Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı güzel bir tatile çıkamadık. Bu sene düşünüyoruz. Ailece Türkiye turu yapmak istiyoruz. Ben zaten pandemiye inanmıyorum, bu zamana kadar bize hiç bulaşmadı. Bence insanlar tatile çıkmalı.

“TATİL BENCİLLİK OLUR”

Dilara Çetin (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ): Tatile çıkmayı düşünmüyorum, pandemi başladığından beri de evdeyim. Bu koşullar altında tatile çıkmayı bencillik olarak görüyorum. Bence tamamen bu işi çözmeden kimse hiçbir yere gitmemeli.

“YASAKLAR KALKARSA ÇIKILIR”

Hülya Şen (EMEKLİ): Geçen sene pandemiden dolayı tatile çıkmadık, bu sene de yine çıkmayacağız. Eşim ve çocuklarım çalışıyor. Sadece hafta sonları müsaitiz. Yasaklar kalksa 2 günlüğüne tatile çıkabiliriz. Şu anda Kerpe tarafına bile gidemiyoruz.

“İMKANI OLAN TATİLE ÇIKSIN”

Zafer Şekeroğlu (İŞLETMECİ): Geçen sene yazın çok yoğun çalıştığımız için tatil yapamadım. Bu sene yapmayı düşünüyorum. Pandemiden korkmuyorum, vakaların azaldığına inanıyorum. Bu sene Ege tarafını gezmek istiyorum. Bence imkanı olan tatile çıkabilir.

“PANDEMİ AZALDI”

Vahit Azim (TELEFONCU): Geçen sene pandemi bizi maddi manevi çok zorladı, o yüzden tatil hayali kuramadık. Bu sene planlarımız var. Pandeminin azaldığını düşünüyorum zaten aşılamalarda oluyor. O yüzden Antalya tarafına gideceğiz.

“ÇİLESİNİ BİZ ÇEKİYORUZ”

Ayten Kırma (HALKLA İLİŞKİLER): Pandemi bizi çok etkiledi, tatil düşünemiyoruz. Şu an işsizim. İş bulursam bu sene de çalışmayı düşünüyorum. İnsanlar sorumsuzluk yapıyor, çilesini biz çekiyoruz. Tatil yerine pandemiyi nasıl bitireceğimizi düşünelim.

“ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK”

Nazan Kubi (EMEKLİ): Pandemiden çok korkuyorum, o yüzden evden dışarı çıkamıyorum. Şimdi de sadece ilaçlarımı almaya çıktım. Bence pandemi bitmedi. Kimse tatile çıkmasın. Herkesin aşılanması ve dikkatli olması gerekiyor. Önemli olan sağlığımız.

“TATİLİ HAK EDİYORUZ”

Emre Doğan (SPOR ÖĞRETMENİ): Geçen sene ekonomik sıkıntılardan ve pandemiden dolayı tatile çıkmadım. Bu sene de düşünüyorum. İnsanlardan ve kalabalıktan uzak bir tatil planladım. Hepimiz çok uzun zamandır evde kaldık. Bence tatili hak ediyoruz.