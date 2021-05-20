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20 May 2021 - 20:26- Gündem G: 20 May 2021 - 20:28

Korona verilerinde umut veren düşüş!

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarında umut verici düşüş yaşandı. 20 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 846'sı semptomatik olmak üzere 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423'e yükseldi. Vefat sayısı 207 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 9 bin 271 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 856'sı semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 207 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 626'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 160 bin 423'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 271 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 207 kişi vefat etti, 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi

DÜN VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken, 902'si semptomatik olmak üzere 11 bin 553 yeni vaka tespit edilmişti.

# koronavirüs

20 May 2021 - 20:26 - Gündem

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