Korona verilerinde umut veren düşüş!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 856'sı semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 385 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 207 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 626'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 160 bin 423'e yükseldi.
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 9 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 9 bin 271 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 41 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.
DÜN VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇMİŞTİ
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 233 kişi hayatını kaybederken, 902'si semptomatik olmak üzere 11 bin 553 yeni vaka tespit edilmişti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.