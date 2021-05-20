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20 May 2021 - 22:46- Spor G: 20 May 2021 - 22:47

Finali 24 Mayıs’a bıraktık! 0-0

Kocaelispor, 2. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Kocaeli Stadı’ndaki mücadelede iki takım da bir birinden çekind...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor, 2. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Hekimoğlu Trabzon ile karşılaştı. Kocaeli Stadı’ndaki mücadelede iki takım da bir birinden çekindi. Pozisyon kısırlığının yaşandığı mücadele 0-0 sona erdi. Maçın rövanşı 21 Mayıs Pazartesi günü Trabzon’da oynanacak ve karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

BİRBİRLERİNDEN ÇEKİNDİLER

Maçın ilk yarısında oyun vasatı aşmadı. İki takım da bekleyerek oynamayı tercih etti. Bu yarıda yeşil siyahlılar Murat Cem ve Dilaver ile yaklaştı. İki futbolcunun şutlarında toplar sağ ve sol kale direğinin dibinden dışarıya çıktı. Konuk ekibin pozisyon bulamadığı maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İlk yarıdaki oyun ikinci yarıda da devam etti 75. dakikaya kadar maçta tek bir pozisyon bile olmadı.

16 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

75 ile 80. dakikalar arası yeşil siyahlılar kıpırdanır gibi oldu. Mervan ile iki kez rakip sahaya inen Kocaelisporlu futbolcular iki kez ceza sahasına inse de topu kaleye gönderemedi. Uzatmalarla birlikte kalan 15 dakikalık zaman diliminde temkinli futbol sürdü ve maç 0-0 sona erdi ve yeşil siyahlılar finali 24 Mayıs’taki rövanşa bıraktı. Seyircinin tribünü boşaltması için 16 dakika gecikmeli başlayan maçı izleyenler arasında Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da vardı.

# Kocaeli

20 May 2021 - 22:46 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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