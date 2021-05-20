Kapalı fabrikada yangın çıktı

Olay, Kartepe Uzuntarla mevkiindeki kapalı olan parke fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikadaki birikmiş talaşlar birden alev aldı. D100 karayolundan geçtiği sırada dumanları fark eden bir vatandaş, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangını kontrol altına alındı. Yangın sonucu ufak çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.