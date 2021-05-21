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21 May 2021 - 13:09- Siyaset G: 21 May 2021 - 13:12

Akşener ve Türkkan’ı Şanbaz Yıldız karşıladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Rize’nin İkizdere ilçesi ziyareti sırasında gerginlik çıkmasının ardından İYİ Partili heyet dönüş yaptı. Heyeti İstanbul Atatürk Havalimanı’nda İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız karşıladı.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İYİ Parti Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile birlikte Rize'nin İkizdere ilçesini ziyareti sırasında gerginlik çıktı. Ziyaret sırasında bir vatandaş Akşener'in yanına gelerek "PKK'yla işbirliği yapan, burada ne işiniz var sizin? PKK ile işbirliği yapmıyor mu bu, CHP'yle iş birliği yapmıyor mu bu?" ifadesini kullandı. Akşener de vatandaşa "Bak ezan okunuyor. Nasıl bir iftira. Sizi Allah'a havale ediyorum. Ayıp. Megri megri'yi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttum?" diye yanıt verdi.

GÜN OLA DEVRAN DÖNE”

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyla ilgili olarak, “Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, provokasyon yapmak için gelenleri dağıtması mümkün iken, onları orada tahkim etme görevini üstlenmişti bugün. Devlet’in polisi iktidarın kölesi, rejimin bekçisi olursa, biliniz ki o iktidar artık çürümeye başlamıştır. Gün ola, devran döne” ifadelerinde bulundu. Yaşanan gerginliğin ardından İYİ Partili heyet dönüş yaparken Akşener ve Türkkan’ı İstanbul Atatürk Havalimanı’nda İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İl Sekreteri Şaban Ufuk karşıladı. Şanbaz Yıldız olay ile ilgili, “İYİ Parti’nin yükselişi iktidarı kızdırmış olsa da biz halkın sesi olmaya vatandaşımızla buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

# Kocaeli, İstanbul, Vatandaş

21 May 2021 - 13:09 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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