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21 May 2021 - 13:12- Asayiş G: 21 May 2021 - 13:13

Kartepe’nin sevilen ismi Recep Çıbak Korona’ya yenildi

Kartepe Köseköy’de ikamet eden Recep Çıbak, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kartepe Köseköy Mahallesi sakinlerinden Recep Çıbak (53) yaklaşık 3 hafta önce rahatsızlandı. Hastanede yapılan testin ardından Koronavirüs olduğu belirlenen Çıbak, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşması nedeniyle bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören Çıbak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çıbak’ın ölümü yakınlarını yasa boğarken, cenazesi Kartepe Köseköy Camii’nde kılınacak ikindi namazı sonrası Kartepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

# koronavirüs

21 May 2021 - 13:12 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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