Körfez Ticaret Odası enerji ve lojistik komite toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda COVİT-19 sürecinin lojistik ve enerji sektörüne olan etkileri görüşüldü. Toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk enerjide ÖTV artışı ulaşım ve lojistik sektörünü zora sokmaktadır. Yakıttaki ÖTV artışı ülkemizdeki mevcut ekonomik daralma ve pandemi etkisiyle zorda olan sektörün sıkıntılarını artırmış ve sürdürülebilirliğini azaltmıştır ‘’dedi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SÜREÇTEN ÇOK ZARAR GÖRMÜŞTÜR

Toplantıda konuşan KTO Başkanı Öztürk ‘’Ulaşım sektöründe pandemiden dolayı gelen yasaklar ve azaltılmış yolcu düzeni sektörü zor durumuna düşürmüştü. Lojistik sektöründe döviz yükselişi ile artan araç yedek parça ve lastik giderleri gibi kalemlerdeki artış lojistik sektöründeki maliyetleri verilen hizmet maliyetlerinin çok üzerine çıkarmıştır. Bu durum sektörün hem zarar etmesi hem de sürdürülebilirliğini imkânsız hale getirmektedir. Üreticinin lojistik sektöründeki maliyet artışları sebebiyle tüketiciye sunduğu fiyatlarda ciddi artışlar oluşmakta olup dünya ile rekabeti azalmaktadır. Ulaşım ve lojistik sektöründe daha uygun araç alımı ve uygun yakıt tedariği sağlanmalıdır; bu alandaki ÖTV veya çeşitli vergiler düşürülerek üreticimizin, tacirimizin, esnafımızın önü açılmalıdır’ ’dedi.