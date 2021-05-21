Oda üye kayıtlarının kontrol edilmesine ilişkin duyuru

Odamız 31.Meslek Grubu (Yapı Kooperatifleri) organ üyeliklerinde boşalma olması nedeniyle seçim yapılacaktır. 31.Meslek Grubundaki üyelerimizin 5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 83.Maddesi uyarınca seçme ve seçilme haklarından yararlanabilmesi için vergi mükellefiyeti olma şartı arandığından dolayı ilgili meslek grubundaki üyelerimizin vergi mükellefiyetleri ile ilgili Odamızdaki kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

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