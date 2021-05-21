İzmit Meclisinde bütçe tartışmaları! AKP; “Bütçenin sadece yüzde 1’i sosyal yardımlara harcandı”

İzmit Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı ikinci oturumu bugün BELSA Plaza 9. Katta bulunan meclis toplantı salonunda yapılan toplantıda bir madde görüşüldü. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlığında yapılan toplantıda Plan Bütçe komisyonunun 2020 yılı Kesin Hesabı ve Ekli Cetvelleri İle İlgili Raporu görüşüldü.

GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 80,4

Mecliste okunulan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda göre 2020 yılı gelir bütçesinde öngörülen 300 milyon TL’lik tahmini gelir yüzde 80.34 oranında gerçekleşti. Böylece Belediye 2020 yılında 241 milyon 23 bin 334 TL gelir elde etti. Tahsilatın Tahakkuka oranı ise yüzde 78,04 oranında gerçekleşti. 2020 yılında Gelir Tahsilatı 223 milyon 953 bin 162 TL olup tahsilatın bütçeye oranı yüzde 74 oranında gerçekleşti. Aynı zamanda İzmit Belediyesi 2020 yılında 27 milyon 330 bin lira bankalardan kredi çekti.

GELİR ORANLARI

300 milyon liralık tahmini gelire rağmen yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve Tahsilat bilgilerine göre 61 milyon 620 bin 93 TL 2021 yılına devroldu. Rapora göre 2020 yılı Vergi Gelirleri yüzde 62 oranında, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri yüzde 49,29 oranında, Bağış ve Yardım Gelirleri yüzde 91,65 oranında Diğer Gelirler yüzde 94, 46 oranında sermaye gelirleri yüzde 99 oranında gerçekleşti. Mecliste okunan rapor oy birliği ile meclisten geçti.

“GELİR’İN YÜZDE 54’Ü PERSONELE ÖDENMİŞ”

Rapor ile ilgili AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü kürsüye çıkarak eleştirilerde bulundu. Zamanın su gibi gittiğini ifade eden Ünlü, “Bizler de ne hizmet yaptıysak ölesiye anılacağız. Az önce 2020 yılının kesin hesaplarının sunumu yapıldı. Bizler de kerhen de olsa evet dedik. Son 5 yıl gerçekleşme oranına baktığınızda gider bütçesi son 2 yıl yerinde saymakta. Son 2 yıldır aynı bütçe rakamları ile gidiyoruz. 2020 yılı gerçekleşme oranı yüzde 83,74. Gelir bütçesine baktığımızda gerçekleşme oranında düşüş olduğunu gördük. 2020 yılı mizanlarına baktığımızda en çok dikkatimi çekenlerden biri personel gideri. Gelirin yüzde 54’ü personele ödenmiştir. Geçmiş yıllarda daha düşük seviyelerdeydi” dedi.

“GİDERİN SADECE YÜZDE 1’İ AİLELERE VERİLMİŞ”

Sözlerinde devam eden Ünlü, “Özellikle basın yayın müdürlüğünün bütçesi çok dikkat çekici. Bizden istenilen bütçe 3 milyon 300 bin TL. Gerçekleşme Oranı 4 Milyon 421 bin lira. Yüzde 33 oranında bütçesi asılmış. İzmit’in reklamlarını İzmit dışında birçok yerde görüyoruz. Bir diğer konu sosyal hizmet müdürlüğünün bütçesi. Pandemi dönemi yaşıyoruz. Sosyal destek hizmetleri müdürlüğünün fazla olmasına ses çıkarmayız. 5 milyon 200 bin lira onaylamışız, bu bütçeden hane halkına yapılan miktar 2 milyon civarında. Pandeminin olduğu dönemde 251 milyon 244 liralık giderin sadece ve sadece yüzde 1’i hane halkına yapılan harcamayı oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYENİN BORCU 80 MİLYON ARTTI”

Kısa ve uzun vadeli borçlara baktığımızda artış olduğunu gördük. Son 3 yılda borçları karşılaştıracağım. 207 milyon toplam borcu var 2018 yılında. 2019 yılında 254 milyon 540 bin lira, 2020 yılında ise 308 milyon lira. Belediyenin Borcu 80 milyon artmıştır. İcraat yok daha çok reklam var” şeklinde konuştu.

“YÜZDE 1 ORANI GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Ünlü’nün arından konuşan CHP grup Başkan Vekili Nejat Çakır ise, “Kabul edilen hesabın kerheni şerheni olmaz. Burada rakamlar konuşuyor. Olağanüstü bir dönem geçiriyoruz. Tek tek rakamlara girmek istemiyorum. Sosyal yardımlar konusunda o kadar değiliz. 5 milyon 200 bin lira ön görmüşüz. 3 milyon 784 bin lira sosyal yardım belediyenin bütçesinden yapıldı. Birçok hayırsever vatandaşımız sosyal yardımlarda bulundu. Veren el alan ali görmeden dağıtıldı yardımlar” dedi.

“KÖTÜ BİR DÖNEMDE VERİMLİ BİR ORAN”

Kullanılan kaynaklar çar çur mu edilmiş? Diye soran Çakır, “Bu kaynakların izi var. En güzel bilanço 2020 yılı bilançosu. Borcumuz armış doğru ama varlıklarımız daha çok artmış. Varlık edinmişiz. Hayrettin arkadaşımız borç kısmında gidiyor ama demiyor ki bu bizim araçlarımız yoktu ama artık duran varlığımız taşıtlarımız, tesislerimiz var demiyor. Gerçekleşme oranı yüzde 83 olmuş. Kötü bir dönemde yüzde 83 gerçekleşmesi çok verimli” dedi.

“BELEDİYENİN DURUMU ORTADA”

Rapor ile ilgili kürsüye çıkan AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını gideremediği bir dönemde Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğünün en fazla çalışan müdürlük olması gerekiyordu. Vatandaşlara en fazla fayda sağlayan belediye olması gerekiyordu. İşin özeti şu; İzmit Belediyesi bütçesinde sadece yüzde 1 oranında sosyal destek ödemesi yapılmış. Yardımseverler yardım yapmış. Yardımseverler her dönem var. Türkiye Cumhuriyeti’nin kanında her zaman bu var. Biz hayırseverleri değil Belediyenin ne verdiğini tartışıyorsak durum ortada” dedi.

TUTUŞ’TAN HATIRLATMALAR

Burada konuştuğumuz şeyler havada kalmamalı diye belirten Tutuş, “Faliyet raporunu konuştuğumuz mecliste sayın başkan 3 milyon heykellere para verildiğini söylemişti. Doğru ise istifa edeceğimi söylemiştim. Konu ile ilgili dilekçe vermiştim. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Seçim döneminde sayın başkan kendi partisinden bir milletvekili ile bir evrak gösterişti. Benim milletvekili olduğum dönemde şu kadar soru önergesi olduğunu söylemişti. Soru önergesi vererek çok çalıştığını ifade etmiştir. İktidar Partisinin milletvekili yapmak istediğini yetkililer ile görüşür. Ünal Bey ya da Nurettin Bulut soru önergesi vermiyorsa ve buna çalışmıyor diyorsak haksızlık etmiş oluruz. Biz doğruları konuşmak zorundayız.

“BÜTÇE BAŞKANIN REKLAMINA HARCANMIŞ”

Tutuş konuşmasının devamında, “Sayın başkanım Kedi buysa ciğer nerde ciğer buysa kedi nerde? Sosyal medya belediyeciliği yapıp belediyecilik yaptığınızı zannediyorsunuz. Sayın Başkan daha önceki meclislerde diğer belediyelerin isimlerini vererek doğrudan alım yaptıklarını ifade etmiştir. Oranlarına baktım istedikleri oranların bile altında kalmışlar. Gerçek olmayan bilgilerle, itham etmenin anlamı yok. Özet olarak belediyenin sosyal yardım yapmadığını, Park Bahçeler Müdürlüğünün neredeyse hiçbir şey yapmadığını bütçenin geri kalanının da personel giderine ve başkanın reklamına yapıldığı ortada” dedi.

“ÜLKE GERÇEKLERİNİ Mİ SAKLAYALIM”

Kürsüde söz almak isteyen Çetin Sarıca, “Geçmiş döneme baktığımızda inşşat sektörünün çok fazla olduğunu biliyorsunuz. Demir fiyatları çok fazla. Belediye’nin çoğu parası buradan karşılanır. İller bankasından gelen para azalmış. Emlak vergisi ödemek değil vatandaşların derdi. Bu dönemde gelirlerin artmasını nasıl bekliyorsunuz? Belediye kiralık yerlere destek veriyor. Süreçlerle ilgili salgın dönemine sığındınız diyorlar. Ülke gerçeklerini mi saklayalım” dedi.

“KENDİ ARAÇLARIMIZ İLE HİZMET YAPIYORUZ”

Rakamlar üzerinden istatistiklerle sihirbazlık yapmaya gerek yok diyen Sarıca, “Personelimize ciddi anlamda zam yapılmış. Taşeron sitemi vardı. Şu an belediye şirketi üzerinden alınıyor. Bunları detaylı incelediğimiz zaman böyle konuşamayız. Belediyenin öz kaynakları var. Sosyal yardımlarla ilgili belediyenin hayırseverler ile yardım köprüsü var. Durumu iyi olan vatandaşların hayırları belediye bütçesinde zaten olamaz. Fen İşleri ve diğer yerlerde kiralık kullanan araçların çoğu mülkiyet. Bugün bakılınca kendi araçlarımız ile ciddi hizmetler yapılıyor. Belediye 27 milyonluk araçla, kasada kalan 30 milyon üzerinde ciddi bir kazancı var” şeklinde konuştu.

“BU HİKAYE SİYASETİ AŞTI

Belsa Plaza borçlar karşılığında SGK’ya verildi diyen Sarıca, “Gayrimenkulümüz eksildi. Tablonun iki tarafına bakılınca durum kötü değil. Çözüm noktasında vatandaş üretecektir. Alikahya’da çöp tesisi var. 2004 yılından beri Büyükşehir’de. Öp tesisinin kapasitesi doldu. Vatandaşlar çok şikayetçi. Hala çözüm üretemedi. Biz de İzmit Belediyesi olarak çözüm için varız dedik. Ama yetki giriyor ortaya Bu hikaye siyaseti aştı artık. Vatandaşlar çözüm bekliyor” dedi.

“NEDEN SÖZ ALDIĞINI ANLAMADIM”

Ardından tekrar söz alan Tutuş, “Çetin bey neden söz aldı anlamadım. İller Bankası’nın son 5 yılına bir bakalım. Bir belgeye bakmadan böyle bir şey nasıl söylenebilir. İller Bankasından gelen para artarak devam ediyor. Siz vatandaşı yanıltıyorsunuz. Düştü diyorsunuz. Vatandaşa harcanması lazım olan para harcanmamış. Bunlara cevap vermediniz. Bunlar yalan. 3 milyonluk heykellerin faturasını görelim dedik. Onu da göstermiyorsunuz. Siz başka şeyler konuşuyorsunuz. Çetin beyin neden söz aldığını hala anlayamadı” dedi. Çetin Sarıca ise, “Anlamanızı beklemiyorum zaten” şeklinde cevap verdi.

KISA SÜRELİ TARTIŞMA

CHP’li Meclis Üyesi Süleyman Şen söz aldığında kısa süreli tartışma yaşandı. Şen’in “İşçilere yapılan zam ne kadar ağrınıza gitmiş” demesi sonrası mecliste kısa sürelik tartışma yaşandı. AKP’lilerin 2020 yılı bütçesini görüşüyoruz demesi üzerine başkan Hürriyet, araya girdi ve tartışmayı yatıştırdı.

“MUHALEFET BELEDİYELERİNİN BORÇLARI SİLİNMİYOR”

Muhalefetin eleştirilerini yanıtlayan Hürriyet konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Elbette ki borç olacak. Önceki yılların oranları söylendi. Bu yıllarda birçok belediyenin mülkü borç karşılığında devredildi. Biz de Vadi İzmit’in evlerini hükümete sundum ama kabul görülmedi. Muhalefet partilerine üye olan belediyelerin borçları silinmiyor. Tahmini bütçe 300 milyon lira. Bu paralar geliyor mu? Tabi ki gelmiyor. Çünkü insanımız fakirleşti. Biz olmayan parayı harcayamayız. Kronikleşmiş borç durumumuz yok. Bir tek Belsa’nın kirası var o da sizin döneminizde kronikleştir.

DEVİR TEKLİFİ

Borçlardan 25 milyon ile araç aldık şimdiki değerleri 50 milyondan fazla bu borç değil kazanım. Keşke o dönem 50 milyon borç hakkı verseydiniz de 80 milyon kazanımımız olsaydı. Piyasaya 45 günlük ödemelerimiz devam ediyor. Gelin ben de kullanamadığımız yerleri milli emlağa sunayım onlar da kabul etsin ve bütün borçlardan kurtulalım. Bu konuda iktidar olarak destek verin Devletin bir kurumunun devlete olan borcudur.

“AZALDI DİYE SUNMANIZ DOĞRU DEĞİL”

Sosyal desteklerin bütçesini kullandık. Daha önce sosyal hizmetlerin bünyesinde kadın aie birimi vardı. O da ayrıldı. Çorba hizmeti var. Yıllık bir milyona varan bir bedeli vardı. Pandemi nedeni ile hizmeti sunamadık. Down Kafe aynı şekilde giderdi, bu giderler yapılamadı. Kapalı olan birçok yerler var. Bunlar sosyal hizmetlerin bütçesinden yapılıyordu yapılmadığı için doğal olarak düşüyor. Okul hizmet masası da aynı şekilde harcama yapmıyor. Bunları yardımlar azaldı diye sunmanız doğru değil.

“YARDIM YAPILAN İNSAN MİKTARINI ARTTIRDIK”

Pandemi döneminde birçok müdürlüğünün bütçesinden hizmetler yaptık. Bunlar önceki dönemlerde sosyal hizmetler bütçesinden yapılıyordu. Evi yanan ailelerin tadilatları eskiden sosyal hizmetlerin bütçesinden karşılanıyordu. Bizim dönemimizde bunlar fen işleri müdürlüğünden yapıldı. Bütçemizden harcamadan daha fazla insana gıda desteği yaptı. 2020 Eylülünden itibaren bin 700 vatandaşa düzenli yardım yapıyoruz. Yardım yapılan insan sayısını ve miktarını arttırdık. Rakamlarla ifade ettiğiniz birçok şeyin altının boş olduğunu söylemeliyim.

EMEKLİ ETMEDİĞİNİZ İNSALARI EMEKLİ ETTİK

Pandeminin olduğu ve olmadığı dönemleri karşılaştırıyorsunuz. Personel giderleri arttı doğru. Elbette ki olacak. Sizin yıllarda emekli etmediğiniz insanları emekli ettik. Özel kalem bütçesi sadece ve sadece personel gideri. Özel kalemden milyonlarca harcanmış gibi algılanmasın. Basın müdürlüğü eleştirileri var. Daha önce defalarca anlattım bir kez daha anlatacağım. Daha önceleri bütün müdürlükler kendi bütçesinde işlem yapardı. Şimdi hepsini basın yayın müdürlüğüne bağladık. Bilbord diyorsunuz. Kartepe Belediyesi şehir dışına kadar yaptığı bilbortları, Başiskele belediyesinin İzmit’teki bilbortlarını unutuyorsunuz”