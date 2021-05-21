Başkan Özlü’den Başiskeleli Esnafa Ziyaret  

Başkan M. Yasin Özlü, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 gün uygulanan ‘Tam Kapanma’ tedbirlerinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle hayata geçirilen 'Kademeli Normalleşme' sürecinde Başiskele esnafını ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyarette Başiskeleli esnafla bir süre sohbet eden Özlü, hemşehrilerine hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

Başkan Özlü ziyarette yaptığı açıklamada, "Kademeli Normalleşme süreciyle Türkiye’miz yeni bir sürece girdi. Tam kapanma döneminde ilçemizde kapalı olan iş yerlerimiz vardı. Bu yeni süreç ile birlikte iş yerlerini açan esnafımıza hayırlı işler diledik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnafa destek paketimiz ile birlikte inşallah esnafımız bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacak. Allah tüm esnaflarımıza hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin.” dedi.

“HEP BİRLİKTE MAVİYE DÖNECEĞİZ”

Tam kapanma süreci sonrası Koronavirüs Risk Haritası’nda Kocaeli ilçeleri arasında kırmızıdan turuncuya döndüklerini ifade eden Başkan M. Yasin Özlü, “Kademeli Normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan kesinlikle hep birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına yine uyarak risk haritasında maviye dönen ilk ilçe olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Başkan Özlü, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal ederek gönüllerine dokundu ve hemşehrilerinin istek, görüş ve önerilerini aldı.