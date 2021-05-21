Uşak Üniversite'si öğrencilerinden farkındalık yaratan proje!

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencilerinden Semanur Şimşir, Neslihan Simge Sarı ve Özlem Karakoyun tarafından hazırlanan “TEMİZ LİMAN MAVİ YAŞAM” projesi hayata geçirildi. Bu proje kapsamında Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) katkılarıyla gerçekleşen meet toplantısı Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Akademisyeni Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül katılımıyla gerçekleştirildi. Meet toplantısında deniz ve liman kirliliğinin canlılar üzerindeki etkisi, ekosistemin bozulması, yaşam alanlarının düzeltilmesi için alınacak tedbir ve önlemlerin neler olduğu, atık alım tesislerinin faaliyetleri, su kirleticileri ve mikroplankton gibi birçok önemli konuya değinildi ve konuklar sorularına Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül aracılığıyla yanıt buldu. Ayrıca Uşak Üniversiteli gençler bu proje kapsamında araştırmış oldukları bilgiler ışığında “Deniz ve Liman Kirliliğine” dikkat çekmek amacıyla e-kitap hazırladı ve liman kentlerde yaşayanlara ulaştırıp farkındalık yarattı.

İŞTE BURADA TEHLİKE BAŞLIYOR!

Toplantıda Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, “Su ortamına kirletici çok küçük miktarlarda bulaşmış olsa bile çok büyük risk taşımaktadır. O nedenle de her türlü doğal olmayan kirleticinin ya da bir şekilde canlıların tahammül edemeyeceği kirleticilerinin su ortamlarına bırakılması en baştan engellenmelidir ve işte tehlike burada başlıyor” dedi. Ayrıca deniz kirliliğini önlemek amacıyla çöp toplama cihazı geliştiren Clear Blue Sea ile alakalı konuşan Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, böyle cihazların iyi düşünüldüğünü ama çözümün temelinin kirliliği oluşturan insanların bilinçlenip denize çöp atmamaları gerektiğini ve asıl sorunun buradan başladığını söyledi. Bu konuda bilinçlenmenin önemine vurgu yaptı.