(KOKRİD) Kafe ve Restoran İşletmecileri Derneği ve (TURİFED) Türkiye Turizm Gastronomi Yeme İçme İşletmecileri Federasyonu ile birlik birlikte 21 ilde aynı anda ortak basın açıklaması yaptı. Birçok işletmecinin katıldığı açıklamada KOKRİD Başkanı Yaşar Aktaş, “Yeter artık duyun sesimizi! İşyerlerimizi açın personelimizi aşılayın! Bize destek verin! İşletmelerin kira sorununu çözün. 2021 yılı yapılandırma ödemelerini- kredi ödemelerini - SSK ve vergi ödemelerini 2022 yılına öteleyin. Bizim işletmelerimize de 2 yıl geri ödemesiz faizsiz can suyu kredisi verin. Vatandaş için adalet haktır yönetici için adalet görevdir” dedi.

“15 AYDIR NEDEN KAPALIYIZ”

Covid 19 adında dünyaya musallat olmuş bir virüsün ülkemizdeki günah keçisi ilan edilmiş "yeme içme ve eğlence" sektörünün vatansever evlatları yatırımcıları işverenleri emekçileriyiz. İşvereniyle, çalışanıyla, tedarikçisi ve aileleriyle ülkemizde 10 milyon kişiyiz, ve bizler cevap bekliyoruz. Neden yeme içme işletmelerinin ana bulaş kaynağı olduğu ile ilgili hiçbir bilimsel veri yok ama sadece biz kapalıyız? Tüm batı ülkeleri tam kapanırken ve şuan her yer açılmışken sadece Türkiye'de bir tek bizim sektörümüz kapatıldı neden? Ülkenin %90'ı açık, toplu ulaşım, fabrikalar, pazarlar, marketler, AVM'ler, havayolları kapalı ortamdaki ofisler faaliyetlerine devam ederken, bizim sektörümüzdeki kimi işletmeler 15 aydır kimi işletmeler 9 aydır kapalı, neden?”

“702 İŞLETME İFLAS ETTİ”

Aksine devlet sadece bizi kapatıp hiçbir alacağından vazgeçmedi neden? Turizmin ayrılmaz parçası olan sektörümüzde çalışan personelimiz aşı önceliği alamıyor neden? Ülkede turizm deyince sadece oteller ve acenteler akla geliyor neden? 702 işletme iflas etti! Yüzlerce işletmeci, çalışan, müzisyen intihar etti! Birikmişimizi kaybettik, varımızı yoğumuzu kaybettik, borç batağındayız. Ölüme terk edildik neden? Sektörde en çok istihdamı sağlayan, kanunlara harfiyen uyan, kayıt dışı faaliyetlere asla tenezzül etmeyen, vergisini, işçisinin sosyal güvencesini günü gününe yatıran bizim gibi orta ve büyük ölçekli işletmeler hiç bir destek paketinden faydalanamadı neden?” ifadelerini kullandı.