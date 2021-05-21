Hükümlü taşıyan ambulans kaza yaptı

Kaza, saat 16.00 sıralarında İzmit- Kandıra Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden dönen hükümlü taşıyan ambulans, aynı istikamette giderken sola dönüş yapan Ali İhsan S. idaresindeki 34 NC 1046 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ambulans, yol kenarındaki ağaç kenarında durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Otomobilinde eşi ve çocuğunun da yolcu olarak bulunduğunu söyleyen Ali İhsan Y., "Aracımla sola dönecektim, sinyalimi verdim. Ambulans çok hızlı geliyordu galiba, bana çarptı" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Xxxx - Tamamen taksi surucusu sucludur sinyal vermemistir ve konturolsuz bir sekilde donusu olmustur
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.