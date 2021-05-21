Şimşek korkusuyla kaçarken demir parmaklıklara sıkıştı

Olay, Dilovası Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur B. isimli vatandaşın köpeği, şimşek sesinden korkup kaçınca demir parmaklıklara sıkıştı. Durumu fark eden köpek sahibi Onur B. itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri başlattığı çalışmayla sıkışan köpeği yerinden çıkararak sahibine teslim etti.
"KORKUDAN DUVARDAN ATLAMIŞ"
Köpeğin sahibi Onur B., köpeğinin çakan şimşekten ürküp korktuğunu belirterek, “Kendisini şantiyede buldum annesi çok açtı ölmek üzereydi. Diğer yavruları sahiplendiler bu tek kaldı. Bende bunu getirdim daha gözleri açılmamıştı. 2 yıldır bizde. İsmi yaramaz. Şimşek çaktığı için korkudan duvardan atlayıp kaçmış” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.