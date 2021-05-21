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21 May 2021 - 21:24- Spor G: 21 May 2021 - 23:26

Gururumuz Eray Şamdan yine finalde!

Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilimizin gururu Eray Şamdan Erkekler Kumite 60 kiloda yarı final m...

Erdem ÖVÜÇ
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Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen 55. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda ilimizin gururu Eray Şamdan Erkekler Kumite 60 kiloda yarı final maçında İtalyan rakibi Danilo Greco’yu 7-1 yenerek finale yükseldi. Eray, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğu için 2017 Avrupa Şampiyonu Letonyalı Kalvis Kalnins'in karşısına çıkacak. Zorlu müsabaka yarın (Cumartesi) saat 19.25’te başlayacak. Maç TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Sports TV’den canlı olarak yayınlanacak.

ŞOV YAPMAYA DEVAM ETTİK

Karate Milli Takımı, son üç şampiyonada genel sıralamada ilk sırayı aldığı Avrupa Şampiyonası’nda başarı geleneğini sürdürdü. Milli Takım, Hırvatistan’ın Porec kentinde düzenlenen organizasyonda ilk üç gün sonunda sekiz kategoride finale çıktı. Ay-Yıldızlı karateciler dört dalda da bronz madalya müsabakasına çıkacak.

KIZLARIMIZ ÇOK İYİ!

47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonada kadınlar ve erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı. Kadınlar Takım kumitede ilk turda Hollanda, ikinci turda ise Finlandiya’yı 2-0 ile geçen Türkiye çeyrek finalde Bulgaristan ile karşılaştı. Kadın Kumite Takımımız, Meltem Hocaoğlu ve Eda Eltemur’un galibiyetleriyle rakibini mağlup ederek son dört takım arasına girdi.

FİNALDE RAKİP ALMANYA

2019 Avrupa Şampiyonası finalisti Milli Takım yarı finalde İtalya ile mücadele etti. Büyük bir çekişmeye sahne olan ilk maçta Meltem Hocaoğlu, Silvia Semararo ile 3-3 berabere kaldı. İkinci maçta takımın genç ismi Eda Eltemur, Lorena Busa’yı 7-1 yenerek avantajı Türkiye’ye getirdi. Üçüncü ve son maçta Merve Çoban da Clio Ferracuti’yi 4-1 mağlup ederek zaferi perçinleyen isim oldu. Kadın Kumite Milli Takımı yarın akşamki (Cumartesi) finalde Almanya ile altın madalya için mücadele edecek.

ERKEK KATA FİNALİ PAZAR GÜNÜ

Türk sporcular yarın 7’si final 3’ü de bronz olmak üzere 10 madalya maçına çıkacak. Erkek Kata Milli Takımımızın final, Kadın Kata Takımımızın üçüncülük maçları ise Pazar günü yapılacak. Son üç Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkan Erkek Kumite Milli Takımız ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Azerbaycan’a 3.5-1.5 yenilerek elendi.

MADALYA MAÇLARI TRT SPOR VE SPORTSTV’DE

55. Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nın heyecanı, TRT SPOR, TRT Spor Yıldız ve Sports TV ekranlarında yaşanacak. 22 Mayıs Cumartesi ve 23 Mayıs Pazar günü yapılacak tüm madalya müsabakaları her iki kanaldan da canlı olarak yayınlanacak.

CUMARTESİ GÜNÜNÜN PROGRAMI

11.00: Kadınlar Kumite 68 kilo Üçüncülük maçı: Eda Eltemur - Ivona Cavar (Bosna Hersek)

11.30: Kadınlar Kumite 61 kilo Üçüncülük maçı: Merve Çoban - Ingrida Suchankova (Slovakya)

13.00: Kadınlar Kumite +68 kilo Finali: Meltem Hocaoğlu Akyol - Aleksandra Stubleva (Bulgaristan)

13.33: Erkekler Kumite 84 kilo final: Uğur Aktaş - Panah Abdullayev (Azerbaycan)

17.30: Erkekler Kumite 67 kilo üçüncülük maçı: Burak Uygur - Steven Dacosta (Fransa)

19.00: Kadınlar Kata finali: Dilara Bozan - Sandra Jaime Sanchez (İspanya)

19.00: Erkekler Kata finali-Ali Sofuoğlu - Damian Hugo Quintero (İspanya)

19.25 Erkekler Kumite 60 kilo finali-Eray Şamdan –Kalvis Kalnins (Letonya)

19.33: Kadınlar Kumite + 50 kilo Final: Serap Özçelik Arapoğlu - Shara Hubrich (Almanya)

20.05: Kadınlar Takım Kumite: Türkiye-Almanya

21 May 2021 - 21:24 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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