Hafif ticari araç otomobile arkadan çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kartepe D-100 Karayolu Uzunçiftlik mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen Özkan G. idaresindeki 34 CGM 559 Ford marka hafif ticari araç duramayarak, Uzunçiftlik hava alanı ışıklar mevkinde kırmızı ışıkta bekleyen Serkan Ş. idaresindeki 41 HH 653 plakalı Renault marka otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonrasında savrulan ticari araç sinyalizasyon direğini devirerek bariyerlere çarpıp dururken, araçta bulunan Özkan G. yanında oturan Efe Ç. ile çarptığı otomobilin sürücüsü Serkan Ş. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özkan G.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.